Водитель универсала устроил ДТП на перекрёстке в Волжском

273
1
1
В Волжском на перекрёстке неравнозначных дорог 55-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не уступил дорогу автомобилистке на «Ладе Гранте».
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Автомобиль «Сеат» остался без двигателя после столкновения со столбом
- «Он же мог остановиться»: ДТП с участием трамвая в Томске
- Жёсткое ДТП в Коми: одного из водителей пришлось извлекать спасателям
- Авария дня. Молодожёны попали в серьёзное ДТП под Новосибирском
- Пострадали двое детей: столкновение Mercedes и такси в центре Волгограда
Метки: Volkswagen аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
Новости партнёров
реклама