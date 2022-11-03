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Водитель универсала устроил ДТП на перекрёстке в Волжском

Водитель универсала устроил ДТП на перекрёстке в Волжском

Автор:
03 ноября 2022 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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В Волжском на перекрёстке неравнозначных дорог 55-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не уступил дорогу автомобилистке на «Ладе Гранте».

Источник:

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Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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antonium 3 часа назад
Помеха справа...
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Николай Александрович 3 часа назад
странный пассат, не заметил, чтоб у него подушки сработали. А он весь напихан датчиками объёма. Скорее всего уже был автохламом.
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