Harley-Davidson, на котором Джонни Депп снимался в фильме «Плакса» 1990 года, выставлен на продажу

Во время съемок задействовали два одинаковых Harley-Davidson. При этом второй мотоцикл был лишь макетом, который сожгли в финальной сцене кинофильма. Реальный байк после завершения съемок выкупил один из членов съемочной группы. Более чем два десятилетия о судьбе мотоцикла ничего не было известно. Последние несколько лет Harley выставляли в автомобильном музее американского штата Миссури.

2022-06-16T14:30:05+03:00