Harley-Davidson, на котором Джонни Депп снимался в фильме «Плакса» 1990 года, выставлен на продажу

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Этот Harley-Davidson может стать идеальной покупкой для самого преданного поклонника Джонни Деппа: мотоцикл из классического фильма «Плакса» 1990 года, благодаря которому Депп стал международным сердцеедом, вот-вот найдёт нового владельца.
На онлайн-аукционе GWS выставили на продажу мотоцикл Harley-Davidson Model K образца 1955 года. Это один из двух байков, которые задействовали в съемках кинофильма «Плакса» 1990 года. Главную роль в картине исполнил американский актер Джонни Депп. Владелец мотоцикла оценил модель минимум в 250 000 долларов (примерно 14,2 миллиона рублей по текущему курсу). Окончательную стоимость байка определят в ходе торгов.
Во время съемок задействовали два одинаковых Harley-Davidson. При этом второй мотоцикл был лишь макетом, который сожгли в финальной сцене кинофильма. Реальный байк после завершения съемок выкупил один из членов съемочной группы. Более чем два десятилетия о судьбе мотоцикла ничего не было известно. Последние несколько лет Harley выставляли в автомобильном музее американского штата Миссури.
Несмотря на то, что байк сохранил первоначальный внешний вид, долгий простой все-таки сказался на техническом состоянии модели. По словам продавца, мотоцикл все еще на ходу, однако некоторые узлы Harley-Davidson требуют восстановления.
Источник:
АНТИФИШКИ
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