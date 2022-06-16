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Harley-Davidson, на котором Джонни Депп снимался в фильме «Плакса» 1990 года, выставлен на продажу

Harley-Davidson, на котором Джонни Депп снимался в фильме «Плакса» 1990 года, выставлен на продажу

Автор:
16 июня 2022 14:30
Сообщество : Мото
Метки: Harley-Davidson   Джонни Депп   авто   автомир   автомобили   мото   мотоцикл   
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Этот Harley-Davidson может стать идеальной покупкой для самого преданного поклонника Джонни Деппа: мотоцикл из классического фильма «Плакса» 1990 года, благодаря которому Депп стал международным сердцеедом, вот-вот найдёт нового владельца.

Источник:

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Метки: Harley-Davidson   Джонни Депп   авто   автомир   автомобили   мото   мотоцикл   
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1  комментарий
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jonnyD 14 минут назад
Нах мотоцикл , мне нужны твои деньги , а ещё
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