Мотоцикл Maserati 175: простенькая "лошадка" от именитой конюшни

Коробка передач здесь четырёхступенчатая, всё остальное в описании не нуждается. Мотоцикл очень простой, но стильный. Сколько всего их было выпущено, мне выяснить так и не удалось, но о том, что модель очень редкая лучше всего говорит такой факт – уцелевшие экземпляры мотоциклов Maserati нередко выставляют на аукционы типа "Сотбис".