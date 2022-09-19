Мотоцикл Maserati 175: простенькая "лошадка" от именитой конюшни

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Итальянская марка Maserati в особом представлении не нуждается, у многих из нас она на слуху благодаря своим шикарным автомобилям, но была в истории марки и мотоциклетная страничка.
Да, мало кто знает о существовании мотоциклов Maserati. Пятидесятые были интересным временем в мире мототехники, некоторые, еще стоявшие у истоков производители мотоциклов, типа германской «Виктории» прекращали своё существование из-за падения спроса, другие же наоборот, с оптимизмом смотрели в будущее.
В Италии спрос на мотоциклы рос, поэтому руководство компании Maserati решило расширить свою продуктовую линейку мотоциклами. Притом, что любопытно, эти мотоциклы не были супер-мощными или какими-то навороченными в плане дизайна. Вполне себе обычные рабочие лошадки только от именитой «конюшни».
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Разработкой мотоциклов с чистого листа решили не заморачиваться. В 1953 году Мазерати покупает небольшую фирму Итал-Мото из Болоньи, в портфеле которой было несколько подходящих моделей. Жемчужиной, так сказать, коллекции был четырёхтактник объемом 160 м3, так что по своим параметрам даже до кафе-рейсера он не дотягивает.
Мотоцикл особо не нуждался в доработках, поэтому с незначительными изменениями в виде увеличения кубатуры мотора до 175см3 и мощности до 15 л.с. и получился Maserati 175 Т4S, на фото он, собственной персоной, из ранних, 1954 года выпуска.
Коробка передач здесь четырёхступенчатая, всё остальное в описании не нуждается. Мотоцикл очень простой, но стильный. Сколько всего их было выпущено, мне выяснить так и не удалось, но о том, что модель очень редкая лучше всего говорит такой факт – уцелевшие экземпляры мотоциклов Maserati нередко выставляют на аукционы типа "Сотбис".
Источник:
АНТИФИШКИ
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