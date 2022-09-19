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Мотоцикл Maserati 175: простенькая "лошадка" от именитой конюшни

Мотоцикл Maserati 175: простенькая "лошадка" от именитой конюшни

Автор:
19 сентября 2022 08:25
Сообщество : Мото
Метки: Maserati   авто   автомир   автомобили   мото   мотоцикл   
299
10
Итальянская марка Maserati в особом представлении не нуждается, у многих из нас она на слуху благодаря своим шикарным автомобилям, но была в истории марки и мотоциклетная страничка.
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Источник:

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Метки: Maserati   авто   автомир   автомобили   мото   мотоцикл   
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2  комментария
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roman-delisov 3 часа назад
160 м3? Это что ж за двигатель там. От круизного теплохода?
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Lexx 3 часа назад
В 54-ом году, не было прозрачных пластиковых топливных шлангов. Были только резиновые, даже у "мазератев".
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