Редкий Norton Commander 1989 года: мотоцикл с роторным двигателем Ванкеля

656
16
Это один из оригинальных Norton Commander P52 1980-х годов, это исключительно редкий мотоцикл, выпущено всего 253 экземпляра. Модель была разработана для использования полицией, а именно этот был отправлен в Дубай.
На аукцион Mecum выставили роторный мотоцикл Norton Commander P52. В 1988–1992 годах таких построили 253 экземпляра. А продающийся образец вдобавок представлен в исполнении для полиции Дубая.
Британская фирма Norton в 1980-х годах разработала мотоцикл с роторным двигателем Ванкеля. Выставленная на продажу модель Commander стала уже третьей моделью байка с таким мотором. И второй с более эффективной системой жидкостного охлаждения вместо воздушного.
×
×
Двухсекционный мотор объёмом 588 кубических сантиметров развивает 85 л.с. и 75 Нм. На пик мощности двигатель выходит при 9000 об/мин. Norton Commander разгоняется до предельной скорости 201 км/ч. У модели было две версии: одноместная Р52 для полиции и Р53 для «гражданских» покупателей.
Многие компоненты для модели были позаимствованы у серийного байка Yamaha XJ900. Компания Norton закупала готовые массовые комплектующие, чтобы снизить стоимость своих массовых мотоциклов. Однако это не слишком помогло: Commander стоил на 25% дороже BMW K100LT.
Продающийся мотоцикл проехал 1852 километра. Он был поставлен полиции Дубая для тестовой эксплуатации. Ставки на лот не отображаются. Но с учётом редкости модели и оригинальности её конструкции сумма сделки наверняка составит несколько десятков тысяч долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Bridgestone - это не только шины: редкий двухтактный мотоцикл BS175 из 1960-х
- Harley-Davidson, на котором Джонни Депп снимался в фильме «Плакса» 1990 года, выставлен на продажу
- Крохотный «Харлей» из Себастополя: нетипичный мотоцикл и любопытная городская легенда
- Мотовездеход с полным приводом, пустыми колёсами, и это не самоделка
- Rex-JAP Brampton Special 1913 — Сперва крутишь педали, затем едешь на моторе
Новости партнёров
уйдет на запчасти)