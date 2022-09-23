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Редкий Norton Commander 1989 года: мотоцикл с роторным двигателем Ванкеля

Редкий Norton Commander 1989 года: мотоцикл с роторным двигателем Ванкеля

Автор:
23 сентября 2022 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Norton   Norton Commander P52   авто   автомир   автомобили   мото   мотоцикл   
656
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Это один из оригинальных Norton Commander P52 1980-х годов, это исключительно редкий мотоцикл, выпущено всего 253 экземпляра. Модель была разработана для использования полицией, а именно этот был отправлен в Дубай.
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Источник:

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Метки: Norton   Norton Commander P52   авто   автомир   автомобили   мото   мотоцикл   
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6  комментариев
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8k
JeanLuk 5 часов назад
Norton Commander моего детства
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Валерий Петров Полчаса назад
хлам, коего предлагается дохера.
уйдет на запчасти)
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