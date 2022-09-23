Редкий Norton Commander 1989 года: мотоцикл с роторным двигателем Ванкеля

Остановите Землю: гей-”Джульета”, урок педофилии и другие “ценности” Запада

Rex-JAP Brampton Special 1913 — Сперва крутишь педали, затем едешь на моторе

Harley-Davidson, на котором Джонни Депп снимался в фильме «Плакса» 1990 года, выставлен на продажу

Совершенно новый, нетронутый, в оригинальной упаковке Yamaha SR500 1981 года

Bridgestone - это не только шины: редкий двухтактный мотоцикл BS175 из 1960-х

Этот Yamaha Moko Powa D10 выглядит как нечто из научно-фантастического фильма 1980-х годов