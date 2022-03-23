Крохотный «Харлей» из Себастополя: нетипичный мотоцикл и любопытная городская легенда

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В привычном для нас понимании мотоциклы Harley-Davidson это либо брутального вида мощные чопперы, либо круизеры для комфортного пожирания сотен миль ровных дорог. Вот это маленькое недоразумение полностью противоречит общепринятому восприятию Харлеев.
Кто-то уже спешит упрекнуть, мол ошибка у тебя в заголовке, город славы русских моряков не с той буквой написал. Но нет здесь никакой ошибки, хотя некоторое, очень отдаленное отношение к русским морякам, это название имеет.
Sebastopol – крохотный городок в солнечной Калифорнии, по нашим меркам посёлок, с населением около шести тысяч человек. Когда-то давно он назывался Пайнгроув, но по местной легенде, название сменили после очень продолжительной потасовки в местном пабе.
Sebastopol – крохотный городок в солнечной Калифорнии, по нашим меркам посёлок, с населением около шести тысяч человек. Когда-то давно он назывался Пайнгроув, но по местной легенде, название сменили после очень продолжительной потасовки в местном пабе.
Что именно там произошло никто уж не вспомнит, дело было в середине позапрошлого века, но ту потасовку в шутку приравняли к осаде Севастополя, которая была во времена Крымской войны. Блокада русской базы длилась почти год, калифорнийский бар пал гораздо быстрее, разумеется, но вот так глупое местное событие послужило поводом для смены названия целого городка.
Непонятно лишь, почему они буквой ошиблись.
Непонятно лишь, почему они буквой ошиблись.
Так, что-то букв я много накатал, а про мотоцикл так и не поговорили. Этот крохотный Харлей производился всего год, а в основу конструкции легла итальянская разработка итальянской компании Aermacchi, купленной американцами в конце шестидесятых. В свете разразившегося нефтяного кризиса мини-байки набирали некоторую популярность и в Harley-Davidson хотели попробовать счастья в этой нише.
Мини-байк мог похвастаться мощностью в 6 лошадиных сил, которые ему давал 64-кубовый двухтактный одноцилиндровый мотор. Довольно неплохие параметры, и любители такой техники разумеется обратили внимание на маленький Харлей, но сказать, что его прям ждал большой успех – нельзя.
1972-й стал единственным годом производства, а этот уцелевший аппарат обитает в калифорнийском Себастополе, и лишь благодаря этому мотоциклу я и узнал о существовании города с такой любопытной легендой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не ошиблись. На картах середины 19-го века именно так - Sebastopol. Привинтить карту не могу в виду минусовой кармы.