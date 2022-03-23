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Крохотный «Харлей» из Себастополя: нетипичный мотоцикл и любопытная городская легенда

Крохотный «Харлей» из Себастополя: нетипичный мотоцикл и любопытная городская легенда (6 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2022 09:01
Сообщество : Мото
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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В привычном для нас понимании мотоциклы Harley-Davidson это либо брутального вида мощные чопперы, либо круизеры для комфортного пожирания сотен миль ровных дорог. Вот это маленькое недоразумение полностью противоречит общепринятому восприятию Харлеев.

Источник:

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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2  комментария
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Thomsen 2 часа назад
<Непонятно лишь, почему они буквой ошиблись>

Не ошиблись. На картах середины 19-го века именно так - Sebastopol. Привинтить карту не могу в виду минусовой кармы.
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