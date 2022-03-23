Крохотный «Харлей» из Себастополя: нетипичный мотоцикл и любопытная городская легенда

Кто-то уже спешит упрекнуть, мол ошибка у тебя в заголовке, город славы русских моряков не с той буквой написал. Но нет здесь никакой ошибки, хотя некоторое, очень отдаленное отношение к русским морякам, это название имеет.



Sebastopol – крохотный городок в солнечной Калифорнии, по нашим меркам посёлок, с населением около шести тысяч человек. Когда-то давно он назывался Пайнгроув, но по местной легенде, название сменили после очень продолжительной потасовки в местном пабе.