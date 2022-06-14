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Трусливый обочечник на BMW плюнул в соседнюю машину и сбежал

Трусливый обочечник на BMW плюнул в соседнюю машину и сбежал

Автор:
14 июня 2022 10:27
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   авто   автохам   видео   дтп   езда по обочине   обочечник   
559
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Гражданин на старенькой BMW 3-серии двигался по обочине, а затем обиделся на то, что автор ролика не позволил ему вклиниться в ряд.

Источник:

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Метки: BMW   авто   автохам   видео   дтп   езда по обочине   обочечник   
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4  комментария
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12k
Konstantin 3 часа назад
Боюсь представить как выглядит автор видео, если едва высунув голову обочечник обоссался
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2k
Трям 23 минуты назад
Попробуйте меня убедить, что он не гомосек. )))

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3k
Вовака 56 минут назад
Молодой чурбанчик ?
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1k
Шурман 4 часа назад
Я то думаю куда все старые бэхи делись. Оказалось их всех в Россию-Украину и Прибалтику вывезли .
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