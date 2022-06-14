Трусливый обочечник на BMW плюнул в соседнюю машину и сбежал

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Гражданин на старенькой BMW 3-серии двигался по обочине, а затем обиделся на то, что автор ролика не позволил ему вклиниться в ряд.
@django_raketa
Источник:
АНТИФИШКИ
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