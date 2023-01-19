FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10711 постов • 814 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Необычный журнальный столик c двигателем Ferrari 360 Modena

Необычный журнальный столик c двигателем Ferrari 360 Modena

Автор:
19 января 2023 08:33
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   авто   автомир   автомобили   двигатель   мотор   стол   столик   
60
6
1
Bonhams недавно выставил на аукцион кофейный столик. В самом журнальном столике нет ничего особенного. На самом деле это стеклянный стол, опирающийся на четыре цилиндрические ножки из нержавеющей стали. Его уникальность в том, что он сделан с использованием безнаддувного 3,6-литрового двигателя Ferrari V8, расположенного в центре.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Ferrari   авто   автомир   автомобили   двигатель   мотор   стол   столик   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Петр Час назад
Просто столик с вырезанным центром поставили на место двигателя. Как такой столик подвинуть поближе?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ysik 43 минуты назад
Если я правильно разглядел, на фото отдельно двигатель, отдельно дешёвый китайский столик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

167563



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Какое же позорище»: Дмитрий Медведев раскритиковал Давосский экономический форум и его участников
«Какое же позорище»: Дмитрий Медведев раскритиковал Давосский экономический форум и...
Экс-губернатор Свердловской области рассказал, как ему удалось спасти «Уралвагонзавод» от Чубайса
Экс-губернатор Свердловской области рассказал, как ему удалось спасти «Уралвагонзавод»...
Набирающие популярность в сообществах
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
С Водосвятием вас, православные!
С Водосвятием вас, православные!
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Магазин для взрослых

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#факты#забавно#люди#позитив#США#Россия#Приколы#сво
#Юмор#интересно#подборка#история#Украина#авто аварии#автомир#везение#Прошлое#в мире
#Прикол#дтп#животные#аварии#автомобили#кино#Ynews#картинки#Фотографии#своими руками
Все, что вы хотели знать из истории, но неохота было искать Все, что вы хотели знать из истории, но неохота было искать Абсолютно новый 6,0-литровый двигатель Ferrari Enzo V12 отправляется на аукцион Абсолютно новый 6,0-литровый двигатель Ferrari Enzo V12 отправляется на аукцион Удивительные поршневые двигатели с пневматическим приводом, созданные из конструктора Lego Удивительные поршневые двигатели с пневматическим приводом, созданные из конструктора Lego Игрушка ценой в миллион рублей: модель двигателя Ferrari Игрушка ценой в миллион рублей: модель двигателя Ferrari Выпотрошенный двигатель Honda от Формулы-1 оценили в стоимость бюджетной машины Выпотрошенный двигатель Honda от Формулы-1 оценили в стоимость бюджетной машины Холодный пуск огромного двигателя Lamborghini L900 V12, который предназначался для лодок Холодный пуск огромного двигателя Lamborghini L900 V12, который предназначался для лодок

На что жалуетесь?

Вернуться