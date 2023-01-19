Необычный журнальный столик c двигателем Ferrari 360 Modena

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Bonhams недавно выставил на аукцион кофейный столик. В самом журнальном столике нет ничего особенного. На самом деле это стеклянный стол, опирающийся на четыре цилиндрические ножки из нержавеющей стали. Его уникальность в том, что он сделан с использованием безнаддувного 3,6-литрового двигателя Ferrari V8, расположенного в центре.
В начале февраля на аукционе Bonhams выставят на торги необычный предмет мебели — журнальный столик, в основе которого двигатель от суперкара Ferrari 360 Modena. Утверждается, что мотор применён полностью оригинальный. Аукционисты рассчитывают выручить за стол от 19 до 25 тысяч евро.
Дата выпуска двигателя не уточняется. Помимо традиционных для Ferrari ярко-красных клапанных крышек и полированных выпускных коллекторов мотор располагает также шкивами валов, катушками и форсунками. Таким образом, вероятнее всего, в конструкции стола использован полноценный итальянский V8, когда-то бывший рабочим.
Ferrari выпускала суперкары серии 360 в период с 1999 по 2004 год. На вариант Modena устанавливался V8 объёмом 3,6 литра, развивавший 400 л.с. и разгонявший купе до 100 км/ч примерно за 5 секунд.
Необычный журнальный столик выпущен компанией Gervadino Design, которая специализируется на подобных продуктах. Он имеет внешние размеры 140х140 сантиметров, толщина стеклянной столешницы — 15 миллиметров.
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