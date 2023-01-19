Необычный журнальный столик c двигателем Ferrari 360 Modena

Bonhams недавно выставил на аукцион кофейный столик. В самом журнальном столике нет ничего особенного. На самом деле это стеклянный стол, опирающийся на четыре цилиндрические ножки из нержавеющей стали. Его уникальность в том, что он сделан с использованием безнаддувного 3,6-литрового двигателя Ferrari V8, расположенного в центре.

0 Источник: В начале февраля на аукционе Bonhams выставят на торги необычный предмет мебели — журнальный столик, в основе которого двигатель от суперкара Ferrari 360 Modena. Утверждается, что мотор применён полностью оригинальный. Аукционисты рассчитывают выручить за стол от 19 до 25 тысяч евро.

0 Источник: Дата выпуска двигателя не уточняется. Помимо традиционных для Ferrari ярко-красных клапанных крышек и полированных выпускных коллекторов мотор располагает также шкивами валов, катушками и форсунками. Таким образом, вероятнее всего, в конструкции стола использован полноценный итальянский V8, когда-то бывший рабочим.

0 Источник: Ferrari выпускала суперкары серии 360 в период с 1999 по 2004 год. На вариант Modena устанавливался V8 объёмом 3,6 литра, развивавший 400 л.с. и разгонявший купе до 100 км/ч примерно за 5 секунд.

0 Источник: Необычный журнальный столик выпущен компанией Gervadino Design, которая специализируется на подобных продуктах. Он имеет внешние размеры 140х140 сантиметров, толщина стеклянной столешницы — 15 миллиметров.

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