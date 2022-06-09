«Ты мне мать напугал больную»: автомобилистка из Нижнего Новгорода испинала «Жигули» и обматерила водителя

Женщина на Kia Soul кинула стеклянную бутылку в попутный автомобиль «Жигули». Автомобилистка утверждала, что старенькая машина каким-то образом напугала выхлопом её больную мать. Конфликт продолжился уже на парковке у ТЦ, разгневанная женщина не успокоилась, а начала материться и несколько раз ударила «Жигули» ногой.

0 Автомобилистка отборным матом оскорбляла парня и его спутницу.

Присутствует ненормативная лексика! В какой-то момент водитель «Жигулей» подлил масла в огонь, заявив, что женщина «насосала» на свой кредитный автомобиль. 2022-06-09T12:02:58+03:00 Источник: В какой-то момент водитель «Жигулей» подлил масла в огонь, заявив, что женщина «насосала» на свой кредитный автомобиль.

Дамочке стоит подлечить свои нервы, но и водитель отечественной легковушки слегка переусердствовал. 2022-06-09T12:02:58+03:00 Источник: Дамочке стоит подлечить свои нервы, но и водитель отечественной легковушки слегка переусердствовал.