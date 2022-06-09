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«Ты мне мать напугал больную»: автомобилистка из Нижнего Новгорода испинала «Жигули» и обматерила водителя

«Ты мне мать напугал больную»: автомобилистка из Нижнего Новгорода испинала «Жигули» и обматерила водителя

Автор:
09 июня 2022 12:02
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   разборки   разборки на дороге   
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Женщина на Kia Soul кинула стеклянную бутылку в попутный автомобиль «Жигули». Автомобилистка утверждала, что старенькая машина каким-то образом напугала выхлопом её больную мать. Конфликт продолжился уже на парковке у ТЦ, разгневанная женщина не успокоилась, а начала материться и несколько раз ударила «Жигули» ногой.

Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   разборки   разборки на дороге   
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46  комментариев
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5k
livaneth 5 часов назад
Вызвать полицию, оформить как ДТП, посчитать ущерб антикварному автомобилю, с учётом необходимости ремонта оригинальными запчастями и работниками, сертифицированными заводом производителем
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10k
Дмитрий 19 минут назад
Помойка...
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287
Просто чувак в интернете Полчаса назад
Ну и нервы у чувака. В свой адрес я еще могу паррировать оскорбления, начиная люто чмырить овцу, но за оскорбления в адрес близких, дай бог что бы я не столкнулся с таким чудом, больно не хочется в тюрьму.
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1k
Sergius SPb Полчаса назад
Стопроцентно жигулевод малолетний долбойоп мамкин стритрейсер.
Такие уже заипали большие города своими шумными гонками на драных шумящих авто.
ДПСникам на это пох.
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3k
OLDer Полчаса назад
а интересно если вместо "ведра" был "гелик" или "рендж" она так же смело себя вела?
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51k
smakido Полчаса назад
Она не " автоледи", а "автохамка". Становится ясно от чего заболела ее мать, если дочь общается на крике и оскорблениях и "ногоприкладстве".
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6k
Slowly Час назад
телеканал "диалог"... Ептвмть, телеканал!
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7k
Trenzel2003 Час назад
Да эту самку на передовую вместо танка выпускать надо! Ни один боевик живым не уйдет. Нигде и никогда!
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7k
Николай 2 часа назад
Ну в этой истории на самом деле все прекрасно, и брызги от одного слова насосала, и блогер провинившийся, и мама за кадром успокаивающая, прям постанова постановой, как хорошо что нет...))))
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10k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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2k
Thyme 2 часа назад
Запомним машинку, номерочек. Будем теперь стороной объезжать.
А вообще конечно, возникает вопрос, как у таких психически ненормальных оказываются водительские права? Явно неадекватный водитель - опасность на дороге для окружающих.
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10k
.Атеист. 2 часа назад
С головой не дружит, а В.У есть? Забрать нахрен. И на учет поставить. Это вообще не нормально реагировать так на "бах" из выхлопной, вообще не годится.
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1k
GROMOZEKA 3 часа назад
Обращаюсь к женщинам, которые себя так ведут.
Вы на что рассчитываете, когда вот так вот с мужчиной разговариваете?
Вы реально считаете, что не огребете в тупую свою башню?
Он же тебе разок челюсть погладит и уедет по своим делам, а ты до конца жизни заикаться будешь, если не похуже чего
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287
Просто чувак в интернете GROMOZEKA Полчаса назад
Часть надеется что их не станут [мат], а особо одаренные реально уверены что вывезут рукопашную схватку с мужиком, наивно переоценивая свои силы.
Собственно иллюзия рассыпается после первого же хука [мат]альнику.
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7k
Влад 3 часа назад
за живое задел-видать и правда насосала.
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12k
Majul 4 часа назад
Чем тупее индивид, тем он неадекватнее и злее. А уж про насосала явно попал в точку. Так реагировать можно только на неудобную правду )
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1k
КАКАнгел 4 часа назад
заводить уголовное дело. однозначно и сажать
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699
Просто прохожий 4 часа назад
Таких тварей надо мордой об асфальт пока не станет кровавое месиво, так хочется ногой по харе врезать. У мужика стальные нервы.
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8
Евген 4 часа назад
Недоипит на лицо....
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−6
Aleksey 4 часа назад
Обезьяна семейства бабуинов))) И по новостям показали, теперь каждый знает, что она насосала...
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2k
vasilykopkov 4 часа назад
Сжечь ведьму!!!
Ну она же...
Ладно, но потом все равно сжечь!!!
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3k
Frank Borman 4 часа назад
Быдлобаба в гневе - пострашнее атомной бомбы.
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