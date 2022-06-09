«Ты мне мать напугал больную»: автомобилистка из Нижнего Новгорода испинала «Жигули» и обматерила водителя

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Женщина на Kia Soul кинула стеклянную бутылку в попутный автомобиль «Жигули». Автомобилистка утверждала, что старенькая машина каким-то образом напугала выхлопом её больную мать. Конфликт продолжился уже на парковке у ТЦ, разгневанная женщина не успокоилась, а начала материться и несколько раз ударила «Жигули» ногой.
Присутствует ненормативная лексика!
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В какой-то момент водитель «Жигулей» подлил масла в огонь, заявив, что женщина «насосала» на свой кредитный автомобиль.
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Дамочке стоит подлечить свои нервы, но и водитель отечественной легковушки слегка переусердствовал.
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АНТИФИШКИ
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Метки: авто автомир автомобили видео женщина за рулем конфликт на дороге разборки разборки на дороге
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Такие уже заипали большие города своими шумными гонками на драных шумящих авто.
ДПСникам на это пох.
А вообще конечно, возникает вопрос, как у таких психически ненормальных оказываются водительские права? Явно неадекватный водитель - опасность на дороге для окружающих.
Вы на что рассчитываете, когда вот так вот с мужчиной разговариваете?
Вы реально считаете, что не огребете в тупую свою башню?
Он же тебе разок челюсть погладит и уедет по своим делам, а ты до конца жизни заикаться будешь, если не похуже чего
Собственно иллюзия рассыпается после первого же хука [мат]альнику.
Отрезвляющий лещ делает свое дело.
А потом второй, когда вздумает опять хайло раскрыть
Ну она же...
Ладно, но потом все равно сжечь!!!