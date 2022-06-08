Британский искатель приключений Брюс Пэрри и его старенький УАЗ-452

И да, у Перри всё-таки есть один излюбленный пожиратель бензина. «Несколько лет назад я купил 50-летний фургон УАЗ-452 из Монголии, который предназначался для кемпинга в глубинке. Он обошёлся мне в 3000 фунтов стерлингов (около 256 000 рублей по нынешнему курсу), ещё 7000 (почти 600 000) ушло на его переделку. Максимальная скорость составляет около 40 километров в час, поэтому я предпочитаю ездить на нём ночью, чтобы не собирать позади себя длинный хвост из других автомобилей».



«Он идеально подходит для езды по дорогам и за её пределами. В нём есть всё, что я люблю: мои книги, мои инструменты и даже дровяная печь. Это моя маленькая спасательная капсула и машина моей мечты. Если бы он только мог передвигаться чуть быстрее…»