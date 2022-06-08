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Британский искатель приключений Брюс Пэрри и его старенький УАЗ-452

Британский искатель приключений Брюс Пэрри и его старенький УАЗ-452

Автор:
08 июня 2022 08:50
Сообщество : Автомир
Метки: УАЗ-452   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   уаз   
659
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Любопытная статья Сары Эвинг в британском Driving — о бывшем военнослужащем Королевской морской пехоты, который стал путешественником и приобрёл… старый УАЗ-452.
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Источник:

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Метки: УАЗ-452   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   уаз   
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23k
Сибиряк Час назад
Владеть УАЗом само по себе приключение

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33k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 21 минуту назад
буханка для мест где нету дорог самое оно !
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39k
Aleksandr Полчаса назад
"Максимальная скорость составляет около 40 километров в час"
А он вторую скорость включать не пробовал? :)
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