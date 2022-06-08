Британский искатель приключений Брюс Пэрри и его старенький УАЗ-452

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Любопытная статья Сары Эвинг в британском Driving — о бывшем военнослужащем Королевской морской пехоты, который стал путешественником и приобрёл… старый УАЗ-452.
Брюс Перри отвечал за здоровенные военные машины ещё до того, как научился водить. Сын майора королевской артиллерии, он был зачислен в ряды морских пехотинцев в возрасте 18 лет и дослужился до командира транспортного подразделения в Полку снабжения коммандос.
«Ирония заключалась в том, что у меня не было водительского удостоверения. — смеётся он. — Я мог взять на себя командование многотонным танком, но не имел возможности водить самый обычный Джип».
«Ирония заключалась в том, что у меня не было водительского удостоверения. — смеётся он. — Я мог взять на себя командование многотонным танком, но не имел возможности водить самый обычный Джип».
Перри за 50, он вырос в Дорсете, будучи одним из трёх детей, и отучился в Соборной школе Уэллса. Вскоре после поступления на службу родители юного пехотинца переезжают в Германию, где парню одалживают семейный Citroën DS Familiale, хотя у него по-прежнему были только временные права. «Это была не самая сексуальная машина» — заметил он.
Однажды, отправившись на тренировку по фитнесу в Девон, Перри оставил машину на территории казармы в Арброте — доверху набитую всем, что у него было. «Прежде чем вернуться, я позвонил своим приятелям, чтобы обсудить планы на вечер, и сказал, что зайду за машиной. Они повалились со смеху и ответили, что её забрали на полигон и использовали как мишень для танков».
К счастью, перед этим они догадались вытащить оттуда его скромные пожитки.
Однажды, отправившись на тренировку по фитнесу в Девон, Перри оставил машину на территории казармы в Арброте — доверху набитую всем, что у него было. «Прежде чем вернуться, я позвонил своим приятелям, чтобы обсудить планы на вечер, и сказал, что зайду за машиной. Они повалились со смеху и ответили, что её забрали на полигон и использовали как мишень для танков».
К счастью, перед этим они догадались вытащить оттуда его скромные пожитки.
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Перри ушёл со службы в звании лейтенанта, когда ему было 23. Затем провёл четыре года в Индонезии, руководя экспедициями по джунглям. И только вернувшись в Британию, он, наконец, сдал экзамен по вождению.
«Я сделал это, чтобы принять участие в фильме "Карты, деньги, два ствола" режиссёра Гая Ричи, — рассказывает он. — Но прямо перед началом съёмок мне позвонил продюсер Мэттью Вон и сообщил: "Извини, Брюс, мы не можем тебя взять, так как страховка требует, чтобы у человека был хотя бы год водительского стажа". Я был опустошён».
«Я сделал это, чтобы принять участие в фильме "Карты, деньги, два ствола" режиссёра Гая Ричи, — рассказывает он. — Но прямо перед началом съёмок мне позвонил продюсер Мэттью Вон и сообщил: "Извини, Брюс, мы не можем тебя взять, так как страховка требует, чтобы у человека был хотя бы год водительского стажа". Я был опустошён».
Спустя какое-то время Перри устроился на работу менеджером по поиску локаций и выполнял функции ассистента. Впервые он появился на экранах в 2002 году в рамках серии программ Extreme Lives (Экстремальные Жизни) на канале BBC1. Затем, в 2004 году, ему довелось поучаствовать в первой из трёх частей реалити-шоу Tribe (Племя) для BBC2, где Перри приходилось жить бок о бок с коренными племенами в самых удалённых уголках земного шара: он охотился, ел такую же пищу, участвовал в ритуалах, изучал некоторые языки.
Свободные от путешествий дни он проводил на ранчо в северной части Ибицы, передвигаясь на Suzuki Grand Vitara. «Было весело кататься по округе в солнечную погоду, потому что у него не было крыши».
Свободные от путешествий дни он проводил на ранчо в северной части Ибицы, передвигаясь на Suzuki Grand Vitara. «Было весело кататься по округе в солнечную погоду, потому что у него не было крыши».
Годы, проведённые вдали от дома, сделали Перри ещё более внимательным к окружающей среде, и он сменил полноприводный вседорожник на компактный хэтчбек Seat Ibiza Ecomotive. «Я владею им до сих пор», — говорит он. — Его экономичность просто невероятна: я мог вернуться обратно в Англию за 50 евро».
После ухода из BBC в 2012 году Перри продолжил путешествовать и снимать собственные документальные фильмы, уделяя особое внимание правам коренных народов и заботе об экологии. «Я испробовал всё: от скутера до воздушного шара. Стараюсь не летать, поэтому всё время приходится что-то изобретать. Ни в коем случае не претендую на звание самого святого, ведь мои съёмки тоже оставляют углеродный след».
После ухода из BBC в 2012 году Перри продолжил путешествовать и снимать собственные документальные фильмы, уделяя особое внимание правам коренных народов и заботе об экологии. «Я испробовал всё: от скутера до воздушного шара. Стараюсь не летать, поэтому всё время приходится что-то изобретать. Ни в коем случае не претендую на звание самого святого, ведь мои съёмки тоже оставляют углеродный след».
И да, у Перри всё-таки есть один излюбленный пожиратель бензина. «Несколько лет назад я купил 50-летний фургон УАЗ-452 из Монголии, который предназначался для кемпинга в глубинке. Он обошёлся мне в 3000 фунтов стерлингов (около 256 000 рублей по нынешнему курсу), ещё 7000 (почти 600 000) ушло на его переделку. Максимальная скорость составляет около 40 километров в час, поэтому я предпочитаю ездить на нём ночью, чтобы не собирать позади себя длинный хвост из других автомобилей».
«Он идеально подходит для езды по дорогам и за её пределами. В нём есть всё, что я люблю: мои книги, мои инструменты и даже дровяная печь. Это моя маленькая спасательная капсула и машина моей мечты. Если бы он только мог передвигаться чуть быстрее…»
«Он идеально подходит для езды по дорогам и за её пределами. В нём есть всё, что я люблю: мои книги, мои инструменты и даже дровяная печь. Это моя маленькая спасательная капсула и машина моей мечты. Если бы он только мог передвигаться чуть быстрее…»
Список автомобилей, на которых довелось поездить Брюсу Перри, выглядит так: боевая разведывательная машина Scorpion (1987), Citroën DS Familiale (1988), Mini Cooper (1996), Suzuki Grand Vitara (2003), Seat Ibiza Ecomotive (2007) и, наконец, машина мечты — УАЗ-452 «буханка»!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: УАЗ-452 авто автодом автомир автомобили дом на колесах уаз
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А он вторую скорость включать не пробовал? :)