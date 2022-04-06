Военный грузовик 6x6 переделали в невероятный автодом, в котором очень много места

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Этот внушительный грузовик готов к приключениям: полноценная кухня, большая кровать, настоящий душ и даже солнечные батареи!
Переделкой грузовых автомобилей в дома на колеса сейчас никого не удивить, но когда речь идет об армейской машине, то это выглядит уже не так тривиально. На онлайн-аукционе Car and Bids появился необычный лот, представляющий собой гражданский автодом на базе военного грузовика США.
Машина называется Stewart & Stevenson M1087 FMTV. Она сошла с конвейера в 1997 году, а в 2018 году была переделана в дом на колесах. Ее нынешний владелец сумел зарегистрировать все изменения, произошедшие с автомобилем, поэтому ездить на нем по США можно вполне легально.
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Модель сохранила оригинальный пассажирский модуль с выдвигающимися боковинами, но его наполнение было полностью переформатировано.
Внутри грузовика (площадь помещения составляет 21 кв.м, а высота потолка 1,83 м) разместились кухонная зона, душевая кабина, набор ящиков, кассетный санузел и кровать с габаритами 180×200 см. В случае, если спальное место не используется, его за счет подъемного механизма можно убирать под потолок.
За комфорт во время путешествий отвечает 225-литровый бак для холодной воды, подогреватель и 75-литровый резервуар, предназначенный для горячей воды.
Кроме того, внутри бывшего армейского автомобиля имеется холодильник с морозильной камерой, телевизор диагональю 55-дюймов, кондиционер, роутер и 12-вольтовые розетки.
Stewart & Stevenson M1087 FMTV оснащен 6,6-литровым 6-цилиндровым «наддувным» двигателем мощностью 290 лошадиных сил (750 Нм), связку которому составляет 7-диапазонная автоматическая трансмиссия Allison.
За автомобиль с пробегом в 58 тысяч км пока просят 45 тысяч 250 долларов, но не исключено, что до конца торгов итоговая цена может оказаться выше.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В принципе, для него такие авто и создают))