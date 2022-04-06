Военный грузовик 6x6 переделали в невероятный автодом, в котором очень много места

Машина называется Stewart & Stevenson M1087 FMTV. Она сошла с конвейера в 1997 году, а в 2018 году была переделана в дом на колесах. Ее нынешний владелец сумел зарегистрировать все изменения, произошедшие с автомобилем, поэтому ездить на нем по США можно вполне легально.