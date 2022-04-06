FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Автомир 9384 поста • 762 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Военный грузовик 6x6 переделали в невероятный автодом, в котором очень много места

Военный грузовик 6x6 переделали в невероятный автодом, в котором очень много места (16 фото)

Автор:
06 апреля 2022 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   военный грузовик   грузовик   дом на колесах   кемпер   
1117
16
Этот внушительный грузовик готов к приключениям: полноценная кухня, большая кровать, настоящий душ и даже солнечные батареи!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   военный грузовик   грузовик   дом на колесах   кемпер   
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Клёст 2 часа назад
Автодом который жрет топливо как МиГ-29, может позволить себе только военное ведомство)
В принципе, для него такие авто и создают))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
perekrestok Полчаса назад
Посмотреть интересно. А если жить постоянно - со скуки сдохнуть. Если постоянно не жить - заведутся тараканы, муравьи и прочая живность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Weber

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12287



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Судьба актёра Владимира Толоконникова
1
37
Судьба актёра Владимира Толоконникова
«Как скот»: в Германии решили перейти на отопление дровами
1
191
«Как скот»: в Германии решили перейти на отопление дровами
Набирающие популярность в сообществах
Знаменитые эпилептики прошлого и настоящего
0
2
Знаменитые эпилептики прошлого и настоящего
Орёл-скоморох: Не смешной и вгоняет в ужас 160 видов животных. Жесткий африканский хищник
0
0
Орёл-скоморох: Не смешной и вгоняет в ужас 160 видов животных. Жесткий африканский хищник
Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело
Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Ватермарк#факты#дтп#позитив#красота#подборка#СССР#кот#война
#прикол#животные#интересное#мир#авто аварии#автомобили#девушки#автомир#картинки#драка
#фото#интересно#Разное#аварии#история#Приколы#люди#Россия#женщина#Украина
Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело Каково это - получить "пинок под зад", но продолжить свое дело Функциональный жилой модуль, который устанавливается на винтажный пикап Chevrolet с огнедышащим черепом Функциональный жилой модуль, который устанавливается на винтажный пикап Chevrolet с огнедышащим... Крутой туристический Mercedes-Benz Sprinter с ванной комнатой, террасой на крыше и гамаками Крутой туристический Mercedes-Benz Sprinter с ванной комнатой, террасой на крыше и гамаками Комфортный автодом из Южной Кореи, сделанный на базе небольшого грузовичка Kia Bongo Комфортный автодом из Южной Кореи, сделанный на базе небольшого грузовичка Kia Bongo Дом на колесах Уилла Смита, который стоит целое состояние Дом на колесах Уилла Смита, который стоит целое состояние Роскошный «особняк» на колесах с гаражом для Bugatti Chiron Роскошный «особняк» на колесах с гаражом для Bugatti Chiron

На что жалуетесь?

Вернуться