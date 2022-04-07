Featherlite Mykonos — один из самых роскошных домов на колёсах

В распоряжении владельца — отдельная полноценная душевая, которую создатели называют самой просторной из тех, которыми комплектуются дома на колёсах. Она отделена от общего пространства, так как попасть в ванную комнату можно только через личную «каюту» владельца — она представляет собой, по сути, полноразмерную спальную-гостиную. Здесь расположены, к примеру, огромная регулируемая кровать и 49-дюймовый телевизор со спутниковой антенной.