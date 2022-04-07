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Featherlite Mykonos — один из самых роскошных домов на колёсах

Featherlite Mykonos — один из самых роскошных домов на колёсах (14 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2022 10:31
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автобус   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   роскошный автодом   
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Вы когда-нибудь задумывались, где кинозвезды покупают свои огромные дома на колесах? Они заказывают их в компании Featherlite Coaches. Эти автодома стоят миллионы долларов и имеют размеры и роскошь квартир на Манхеттене.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   автобус   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   роскошный автодом   
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Сибиряк 2 часа назад
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