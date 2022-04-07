Featherlite Mykonos — один из самых роскошных домов на колёсах

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Вы когда-нибудь задумывались, где кинозвезды покупают свои огромные дома на колесах? Они заказывают их в компании Featherlite Coaches. Эти автодома стоят миллионы долларов и имеют размеры и роскошь квартир на Манхеттене.
Создатель передвижных домов, компания Featherlite выставила на продажу один из самых роскошных своих проектов — кемпер Mykonos, который сама компания называет «наземной яхтой». Помимо традиционных для таких автодомов кухонной и обеденной зон кемпер располагает сразу двумя санузлами, офисным пространством и отдельной комнатой-«каютой» для владельца. Цена дома на колёсах не называется, но индивидуальные проекты Featherlite, как правило, стоят дороже 2 миллионов долларов.
Featherlite Mykonos назван в честь одноимённого греческого острова и, по утверждению создателей, обеспечит «аналогичные райские ощущения». Однако отдельно оговаривается, что его интерьер выполнен в стилистике частных бизнес-джетов.
Гостевая зона автодома предусматривает полноценную кухню с полным набором бытовой техники, обеденное пространство и гостиную, которая легко трансформируется в спальное место. Часть зоны со столом может использоваться как рабочее место или мобильный офис, а для развлечений предусмотрены 65-дюймовый экран с Apple TV, игровые консоли и продвинутая акустическая система. Также для гостей есть собственная туалетная комната.
В распоряжении владельца — отдельная полноценная душевая, которую создатели называют самой просторной из тех, которыми комплектуются дома на колёсах. Она отделена от общего пространства, так как попасть в ванную комнату можно только через личную «каюту» владельца — она представляет собой, по сути, полноразмерную спальную-гостиную. Здесь расположены, к примеру, огромная регулируемая кровать и 49-дюймовый телевизор со спутниковой антенной.
Автодом оборудован огромным количеством мест для хранения вещей, собственными стиральной и сушильной машинами. Кроме того, в комплект входит беспроводной пылесос.
Особо компания Featherlite отмечает применённую на Mykonos централизованную систему управления. К примеру, регулировать наружное и внутреннее освещение, контролировать состояние электросистем, управлять телевизорами и замками ящиков для вещей можно при помощи сенсорных панелей, расположенных в разных местах салона.
Mykonos базируется на шасси компании Prevost, канадского производителя междугородных автобусов, и оснащён дизельным двигателем от Volvo мощностью 500 л.с.
Источник:
АНТИФИШКИ
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