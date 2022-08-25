Bowlus Volterra: роскошный прицеп для путешествий, который может заряжать ваш электромобиль

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Бренд роскошных жилых автофургонов Bowlus объявил о выпуске нового полностью электрического автомобиля Volterra, который претендует на звание первого в мире серийного электромобиля на колесах.
Практически невозможно пропустить туристический прицеп Bowlus, когда вы его видите. Отполированный экстерьер с аэродинамическим стилем в стиле ретро компенсируется полностью современным интерьером. Теперь появилась новая модель, которая похожа на другие предложения Bowlus, но на борту вы не найдете пропана или генераторов внутреннего сгорания. Он называется Volterra, и он на 100 процентов электрический.
Фактически, Bowlus утверждает, что это первый в мире полностью электрический фургон. Мы видели электрические концепты и другие трейлеры, работающие на чистой электроэнергии, но Bowlus может стать первым, кто выйдет на рынок с чем-то, что люди смогут купить.
С этой целью Bowlus также заявляет, что Volterra - это первый туристический прицеп с индукционной плитой для приготовления пищи и первый, оснащенный встроенным высокоскоростным спутниковым Интернетом.
С этой целью Bowlus также заявляет, что Volterra - это первый туристический прицеп с индукционной плитой для приготовления пищи и первый, оснащенный встроенным высокоскоростным спутниковым Интернетом.
Если вы буксируете электромобиль, Volterra можно подключить к автомобилю для зарядки во время движения. И наоборот, если прицеп заряжен, но автомобиль заглох, для экстренного использования доступно около 105 километров пробега.
В системе AeroSolar также имеется солнечная батарея мощностью 420 Вт, предназначенная для использования во время покоя или движения прицепа.
В системе AeroSolar также имеется солнечная батарея мощностью 420 Вт, предназначенная для использования во время покоя или движения прицепа.
Внутри Volterra представляет собой стандартный Bowlus с помещениями для четырех взрослых. Компания предлагает различные цвета ограниченной серии для индивидуальной атмосферы, и, естественно, в нем есть полностью оборудованная ванная комната и кухня.
Если вы уже знакомы с Bowlus, вы знаете, что роскошные прицепы компании стоят недешево. Volterra не является исключением, его цена начинается с 310 000 долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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