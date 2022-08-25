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Bowlus Volterra: роскошный прицеп для путешествий, который может заряжать ваш электромобиль

Bowlus Volterra: роскошный прицеп для путешествий, который может заряжать ваш электромобиль

Автор:
25 августа 2022 09:25
Сообщество : Автомир
Метки: Bowlus   Bowlus Volterra   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   трейлер   
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Бренд роскошных жилых автофургонов Bowlus объявил о выпуске нового полностью электрического автомобиля Volterra, который претендует на звание первого в мире серийного электромобиля на колесах.

Источник:

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Метки: Bowlus   Bowlus Volterra   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   трейлер   
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