Bowlus Volterra: роскошный прицеп для путешествий, который может заряжать ваш электромобиль

Фактически, Bowlus утверждает, что это первый в мире полностью электрический фургон. Мы видели электрические концепты и другие трейлеры, работающие на чистой электроэнергии, но Bowlus может стать первым, кто выйдет на рынок с чем-то, что люди смогут купить.



С этой целью Bowlus также заявляет, что Volterra - это первый туристический прицеп с индукционной плитой для приготовления пищи и первый, оснащенный встроенным высокоскоростным спутниковым Интернетом.