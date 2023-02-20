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Этот Ford GT 2006 года без пробега продан за безумную сумму

Этот Ford GT 2006 года без пробега продан за безумную сумму

Автор:
20 февраля 2023 10:50
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Ford GT   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   суперкар   
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Редкий Ford GT 2006 года продали с аукциона. Один из всего 2011 выпущенных за этот модельный год, автомобиль вообще не видел дорогу, имея на одометре всего четыре мили.
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Метки: Ford   Ford GT   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   суперкар   
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1  комментарий
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Евгений 4 часа назад
За 17 лет, там половина прокладок, сальников и других резинок, либо усохло, либо прилипло. Смазка и другие жидкости, давно протухли. Его, только к запуску подготовить (чтоб сразу не убить двигатель) целый геморрой.
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