Этот Ford GT 2006 года без пробега продан за безумную сумму

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Редкий Ford GT 2006 года продали с аукциона. Один из всего 2011 выпущенных за этот модельный год, автомобиль вообще не видел дорогу, имея на одометре всего четыре мили.
На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги за, возможно, самый свежий Ford GT первого поколения: с момента сборки в 2006 году он проехал всего 6,5 километра. За один из примерно 4 тысяч экземпляров этой модели заплатили 600 тысяч долларов.
В начале 2000-х суперкар выпустили в честь купе GT40. Модель стала его идеологическим наследником. Среднемоторное купе оснастили алюминиевым 5,4-литровым компрессорным V8 на 550 л.с. и 678 Нм крутящего момента в американской спецификации. Двигатель заднеприводной модели работает с шестиступенчатой механической коробкой. GT также комплектовался «самоблоком».
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Именно этот экземпляр укомплектован всеми доступными для Ford GT на момент продажи опциями. В их числе, к примеру, кованые колёсные диски BBS на 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади, тормозные суппорты Brembo серого цвета и аудиосистема McIntosh. Цена суперкара в 2006 году составляла 166 945 долларов.
Практически полное отсутствие пробега продавец объясняет тем, что до начала нынешнего десятилетия автомобиль использовался исключительно для демонстрационных целей. В руки текущего владельца суперкар перешёл в 2021 году. Он на Ford GT также не ездил.
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