Видео: оторвавшаяся от холодильника дверца чудом не пришибла ребёнка

В Сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, от которой любой родитель покроется холодным потом. Трёхлетний мальчик открывает холодильник, чтобы что-то из него достать, и в этот момент дверца агрегата отваливается и падает на пол. Малыш не пострадал лишь чудом.

0 Родители ребёнка в шоке. Отец говорит: "Его ведь могло убить!".

Они связались с компанией-производителем, это Samsung, но там ответили, что это не гарантийный случай, поскольку срок гарантии на этот холодильник составляет 48 месяцев и уже истёк. 2022-02-16T15:46:28+03:00 Они связались с компанией-производителем, это Samsung, но там ответили, что это не гарантийный случай, поскольку срок гарантии на этот холодильник составляет 48 месяцев и уже истёк.

Всё произошло буквально за секунды 0 Источник: Если бы это был ребенок помладше и он случайно ползал где-нибудь на кухне рядом с неисправным холодильником, всё могло закончиться гораздо хуже.

0 Источник: Да и этому трёхлетке крупно повезло, что он стоял чуть в стороне и дверца полетела не на него.