Видео: оторвавшаяся от холодильника дверца чудом не пришибла ребёнка

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В Сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, от которой любой родитель покроется холодным потом. Трёхлетний мальчик открывает холодильник, чтобы что-то из него достать, и в этот момент дверца агрегата отваливается и падает на пол. Малыш не пострадал лишь чудом.
Они связались с компанией-производителем, это Samsung, но там ответили, что это не гарантийный случай, поскольку срок гарантии на этот холодильник составляет 48 месяцев и уже истёк.
Всё произошло буквально за секунды
Если бы это был ребенок помладше и он случайно ползал где-нибудь на кухне рядом с неисправным холодильником, всё могло закончиться гораздо хуже.
Да и этому трёхлетке крупно повезло, что он стоял чуть в стороне и дверца полетела не на него.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И ещё. В инструкциях к холодильникам, как правило, пишут, что детям без присмотра пользоваться нельзя. И отдельно отмечают, что детям висеть на дерцах запрещается. А там на видео наверняка или повис, или наступил одной ногой на нижнюю полку дверцы.
Поэтому к производителям не должно быть никаких претензий, здесь явное нарушение правил эксплуатации.
Хотя, конечно, можно делать дверцы попрочнее. ))) Но лучше пусть оторвётся дверь, чем завалит целиком холодильник на себя...