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Видео: оторвавшаяся от холодильника дверца чудом не пришибла ребёнка

Видео: оторвавшаяся от холодильника дверца чудом не пришибла ребёнка (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 15:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Холодильник   видео   дверца   и такое бывает   инцидент   неисправность   ну и ну   поломка   
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В Сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, от которой любой родитель покроется холодным потом. Трёхлетний мальчик открывает холодильник, чтобы что-то из него достать, и в этот момент дверца агрегата отваливается и падает на пол. Малыш не пострадал лишь чудом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Холодильник   видео   дверца   и такое бывает   инцидент   неисправность   ну и ну   поломка   
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7  комментариев
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604
А. Час назад
Да, согласен, что родители могли сами перевешивать дверь... и сделали что-то неправильно. Кстати, среди друщей-знакомых у многих дверь открывается в неудобнуют сторону, хотя практически все холодильники имеют возможность перевесить дверцу. Делается это просто.
И ещё. В инструкциях к холодильникам, как правило, пишут, что детям без присмотра пользоваться нельзя. И отдельно отмечают, что детям висеть на дерцах запрещается. А там на видео наверняка или повис, или наступил одной ногой на нижнюю полку дверцы.
Поэтому к производителям не должно быть никаких претензий, здесь явное нарушение правил эксплуатации.
Хотя, конечно, можно делать дверцы попрочнее. ))) Но лучше пусть оторвётся дверь, чем завалит целиком холодильник на себя...
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6k
kleyman 4 минуты назад
Зато теперь не будет с холодильника продукты втихаря тырить.
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7k
Мариус 50 минут назад
Судя по шевелению тени под дверцей, похоже малой решил по дверце повыше подняться, но не прокатило....
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8k
Barachek_Obachek Час назад
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17k
Марина Час назад
Теперь ребёнок ещё долго не будет жрать из холодильника по ночам.
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Шурман 2 часа назад
Я даже знаю как это случилось , родители перекрутили дверцу что бы открывалось в другую сторону , судя по тому что ребенок уже с пейсами я даже знаю страну и как они это крутили .
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Последнее время домашние холодильники приобретают масштабы промышленных хранилищ. Хомо жрапиенс.
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