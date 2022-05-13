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Ну почти получилось: водитель грузовика помог вытянуть легковушку из канавы

Ну почти получилось: водитель грузовика помог вытянуть легковушку из канавы

Автор:
13 мая 2022 13:39
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   Юмор   авто   автомир   автомобили   буксировка   видео   прикол   
582
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«Датсун» задней частью кузова оказался в канаве. Попытка исправить ситуацию еще больше усугубила положение.

Источник:

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Метки: Автоприкол   Юмор   авто   автомир   автомобили   буксировка   видео   прикол   
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7  комментариев
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7k
Tamdima 51 минуту назад
Всё нормально!
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5k
Алексей 9 минут назад
Лучше бы не на нейтралке стояла!
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6k
Борис Карабанов 40 минут назад
Типа, неуправляемая буксируемая машина тоже должна была остановиться по голосовой команде? В головах, кроме мата и пивных паров, вообще уже ничего нет. Зато, всё снято с разных ракурсов. Это-главное!
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45k
dima423 51 минуту назад
а че за рулем не было никого?))
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