Ну почти получилось: водитель грузовика помог вытянуть легковушку из канавы

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«Датсун» задней частью кузова оказался в канаве. Попытка исправить ситуацию еще больше усугубила положение.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Автоприкол Юмор авто автомир автомобили буксировка видео прикол
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