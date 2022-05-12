Любители заниженных автомобилей приехали на сходку и получили 63 штрафа

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Мероприятие было за несколько дней анонсировано в сети Интернет. Об этом стало известно правоохранительным органам, которые заранее прибыли на место.
8 мая в Перми было запланировано мероприятие любителей тюнингованных автомобилей. Приглашение на "сходку" было размещено в одном из пабликов социальной сети в ВКонтакте. Встреча должна была состояться на Спешилова, 105 Б.
Однако, сотрудники полиции подъехали раньше. К 13 часам на улицу Спешилова, 105 Б, начали съезжаться машины, преимущественно российского производства.
Однако, сотрудники полиции подъехали раньше. К 13 часам на улицу Спешилова, 105 Б, начали съезжаться машины, преимущественно российского производства.
Сотрудники полиции останавливали автомобили с нарушениями, водителям выписывали протоколы за внесение изменения в конструкцию транспортного средства. Некоторые из них были с этим не согласны и пытались на месте убедить полицейских, что закон они не нарушают.
Мероприятие на Спешилова, 105 Б было сорвано
В ходе произошедшего составлено 63 административных материала на автолюбителей. Среди нарушений протоколы за тонировку, некоторые автомобилисты сняли ее на месте.
Также были составлены административные протоколы за внесения изменений в конструкцию транспортного средства без согласования. Были составлены протоколы на водителей за управление автомобилем с не пристегнутым ремнем безопасности, а также на пассажиров, не пристегнувшихся ремнем.
Помимо этого, были выписаны протоколы за неоплаченные вовремя административные штрафы.
Мероприятие на Спешилова, 105 Б было сорвано
В ходе произошедшего составлено 63 административных материала на автолюбителей. Среди нарушений протоколы за тонировку, некоторые автомобилисты сняли ее на месте.
Также были составлены административные протоколы за внесения изменений в конструкцию транспортного средства без согласования. Были составлены протоколы на водителей за управление автомобилем с не пристегнутым ремнем безопасности, а также на пассажиров, не пристегнувшихся ремнем.
Помимо этого, были выписаны протоколы за неоплаченные вовремя административные штрафы.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Вывод- менты накрыли гей тусовку, молодцы.
никогда это не понимал....
Молодцы.