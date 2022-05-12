Любители заниженных автомобилей приехали на сходку и получили 63 штрафа

Сотрудники полиции останавливали автомобили с нарушениями, водителям выписывали протоколы за внесение изменения в конструкцию транспортного средства. Некоторые из них были с этим не согласны и пытались на месте убедить полицейских, что закон они не нарушают.



Мероприятие на Спешилова, 105 Б было сорвано



В ходе произошедшего составлено 63 административных материала на автолюбителей. Среди нарушений протоколы за тонировку, некоторые автомобилисты сняли ее на месте.



Также были составлены административные протоколы за внесения изменений в конструкцию транспортного средства без согласования. Были составлены протоколы на водителей за управление автомобилем с не пристегнутым ремнем безопасности, а также на пассажиров, не пристегнувшихся ремнем.



Помимо этого, были выписаны протоколы за неоплаченные вовремя административные штрафы.