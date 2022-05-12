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Любители заниженных автомобилей приехали на сходку и получили 63 штрафа

Любители заниженных автомобилей приехали на сходку и получили 63 штрафа

Автор:
12 мая 2022 17:32
Метки: авто   гибдд   пермь   штрафы   
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Мероприятие было за несколько дней анонсировано в сети Интернет. Об этом стало известно правоохранительным органам, которые заранее прибыли на место.
Сотрудники полиции останавливали автомобили с нарушениями, водителям выписывали протоколы за внесение изменения в конструкцию транспортного средства. Некоторые из них были с этим не согласны и пытались на месте убедить полицейских, что закон они не нарушают.

Мероприятие на Спешилова, 105 Б было сорвано

В ходе произошедшего составлено 63 административных материала на автолюбителей. Среди нарушений протоколы за тонировку, некоторые автомобилисты сняли ее на месте.

Также были составлены административные протоколы за внесения изменений в конструкцию транспортного средства без согласования. Были составлены протоколы на водителей за управление автомобилем с не пристегнутым ремнем безопасности, а также на пассажиров, не пристегнувшихся ремнем.

Помимо этого, были выписаны протоколы за неоплаченные вовремя административные штрафы.

Источник:

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Метки: авто   гибдд   пермь   штрафы   
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46  комментариев
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11k
Kostick 6 часов назад
еще бы хрустов с пердофулами штрафовать начали. а то ночью, руководствуясь не понятно какой религией, эти вурдалаки любят гонять по улицам.
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28k
Aqueronte 57 минут назад
Опущенным пацанам- опущенные тачки. Страшным и некрасивым - тонировку в круг. Любителям долбежки сзади-сабвуфер в багажник.
Вывод- менты накрыли гей тусовку, молодцы.
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127
Seryi_spb Aqueronte Полчаса назад
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20k
Евгений Час назад
Дебилы заниженные.
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2k
Motorola 2 часа назад
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10k
wilddewill 2 часа назад
Да правильно все. Если бы это заране согласовали с властями города то эти дпсники их ещё бы и охраняли и движение там перекрыли. А так.... кинули клич в инете, собралась толпа, я так понимаю на дороге общего пользования, неизвестно еще, что бы они там натворили....
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2k
perekrestok 2 часа назад
Первый раз прокатило. Второй раз уже не попадутся.
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
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494
Сергей (Sergey) ----- 2 часа назад
Чем выше горы, тем ниже Приоры!
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494
Сергей (Sergey) ----- 2 часа назад
А как ДПСник устанавливает, что были внесены изменения в конструкцию? На глаз что ле? Или у него есть с собой заводская техдокументация на авто?
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2k
Усач 3 часа назад
То есть они такие недалёкие, что видя оформляющих кого-то ДПСов ехали мимо них и выстраивались в очередь за штрафом? Просто если авто не двигалось, то и штраф по идее оформить не могли, так как не было эксплуатации. Ведь чисто гипотетически это могли быть шоукары и не передвигались своим ходом. Хотя на самом деле туда им всем и дорога.
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72
aikb 3 часа назад
перепись долбойобов состоялась
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46k
Олег 3 часа назад
Там только этой семерке, можно 63 протокола писать. Рубероидом заклеены стекла, нет фары, пиленые пружины, нестандартная резина и не пристёгнутый. А если открыть капот? Пресс надо было брать для утилизации этих вёдер.
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 часа назад
может кто объяснит, в чем прикол заниженной тачки?
никогда это не понимал....
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27k
koleos72 3 часа назад
Надо было там ещё с военкомата пригласить! Половину бы приписали!
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39k
Сергей 3 часа назад
Премию получат, за перевыполнение плана.
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад

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33k
turyst 4 часа назад
Но самое обидное, что под этот закон, "о внесении", попадают и джиперы.
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127
Seryi_spb turyst 2 минуты назад
А что джиперы на своих корытах по дорогам общего пользования не передвигаются? Заниженные, в отличии от джиперов, природу не уничтожают. Если бы была необходимость добраться до труднодоступных мест, вопросов бы не было, а ради удовольствия... Скинулись всем клубом, арендовали кусок земли под полигон, оформили машинки как спортинвентарь, и вперёд, на эвакуаторе до места добрались, и гоняй нехочу. А на дорогах таким машинам не место.
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676
Ямщик 4 часа назад
Прям гордость берëт за наш ДПС.
Молодцы.
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4k
alex 4 часа назад
Скопище низкосраких дебилов с заниженной самооценкой. В печатниках на шоссейной ближе к метро много лежачих. Так там Приора пробку устроила, как доезжала до лежачего выбегали два бородатых полууепка с досочками и так каждый лежачий.
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4k
alex 4 часа назад
скопище низкосраких дебилов с заниженной самооценкой
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1k
Росомаха 4 часа назад
Славная была охота, и Акела не промахнулся, что примечательно в современных реалиях!
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