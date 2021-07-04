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Инспектор ГИБДД кубарем вывалился из служебного авто после столкновения с большегрузом

Инспектор ГИБДД кубарем вывалился из служебного авто после столкновения с большегрузом (10 фото + 1 видео)

Автор:
04 июля 2021 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   гибдд   камаз   салехард   
867
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Лихач на КамАзе не стал останавливаться по требованию сотрудников ДПС - напротив, прибавил газу, чтобы уйти от проверки. По пути зацепил автомобиль ГИБДД.

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Метки: авария   авто   гибдд   камаз   салехард   
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8  комментариев
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10k
Павел Бреусов 59 минут назад
Вот в данном случае, когда пьянь смертельно опасна для окружающих, надо разрешить стрельбу на поражение, дверки у КАМАЗа тонкие, там и макарова хватит...
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха 15 минут назад
Просто скучно на длинномере трезвым трубы возить
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6k
Артём 49 минут назад
Ну начнём с того, что это был не сотрудник ГИБДД, а обычный ППС.
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52
Nane First NameLast Артём Полчаса назад
И что? Пэпсы должны были в этом случае преступно бездействовать и смотреть в другую сторону??
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1k
Moon24 Час назад
Ржу-не-могу ))))
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