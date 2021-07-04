Инспектор ГИБДД кубарем вывалился из служебного авто после столкновения с большегрузом

867
10
1
Лихач на КамАзе не стал останавливаться по требованию сотрудников ДПС - напротив, прибавил газу, чтобы уйти от проверки. По пути зацепил автомобиль ГИБДД.
3 июня в Салехарде инспекторы ГИБДД обратили внимание на неадекватное поведение водителя большегруза: авто на большой скорости мчалось по дороге в аэропорт, по пути зацепило "Волгу".
По требованию сотрудников ДПС водитель КамАЗа не отреагировал и попытался скрыться от преследования, зацепив по пути служебное авто стражей порядка.
При столкновении с фурой инспектор ГИБДД выпал на землю - позже обнаружилось, что пострадавший получил растяжение связок ноги. Когда лихача все-таки остановили, оказалось, что 42-летний водитель КамАЗа пьян. Он задержан, а очевидцы аварии поделились фото и видео инцидента в соцсетях.
"Водила камаза то ли под наркотой, то ли под бухлом устроил гонки по городу, протаранил машину дпс и чуть не переехал 2 машины на огромной скорости. Надеюсь ты, чмо, сядешь и на долго", - прокомментировал фото их автор.
Сообщается, что на нетрезвого водителя фуры составлено 6 административных материалов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, движение по тротуарам, оставление водителем место дорожно-транспортного происшествия.
В комментариях к видео местные жители хоть и поиронизировали над скоростью, с которой сотрудник ДПС покинул служебное авто, в целом согласились, что повезло всем, т.к. на тротуаре не было людей. Бодаться с такой махиной как КамАЗ себе дороже.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как выглядит Infiniti QX50, утонувший в реке
- Авария дня. В Воронежской области столкнулись два КамАЗа
- 16-летний подросток без прав в Татарстане угнал машину и устроил ДТП с тремя жертвами
- Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии
- Жан Алези разбил болид Ferrari Ники Лауды во время исторической гонки в Монако
19
Понравилось19
Новости партнёров