Инспектор ГИБДД кубарем вывалился из служебного авто после столкновения с большегрузом

В комментариях к видео местные жители хоть и поиронизировали над скоростью, с которой сотрудник ДПС покинул служебное авто, в целом согласились, что повезло всем, т.к. на тротуаре не было людей. Бодаться с такой махиной как КамАЗ себе дороже.

2021-07-04T11:28:04+03:00