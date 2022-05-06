16 горе-шумахеров, исповедующих собственные правила дорожного движения

Некоторые горе-автомобилисты совершают настолько нелогичные манёвры, что окружающие просто не могут остановиться перед соблазном запечатлеть происходящее на камеру.
Наличие водительских прав сегодня обычное дело. Получить документ может каждый желающий, достаточно пройти обучение. Но как и в школе среди водителей встречаются весьма плохие ученики. Особенно это заметно на дороге.
Вот почему у них такие двери
Пошёл купаться.
Мастер балансировки
Кто-нибудь нашёл другую половину грузовика?
В самый раз
Как у них это получилось?
Самый лучший способ сделать мост
По крайней мере, он может видеть сквозь доски
Покоритель вершин
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Что он делает?
На днях увидел это. Видимо, водитель куда-то сильно торопился
Самый умный
Буквально вчера такой же чел полез на трамвайные пути, застрял и перекрыл движение в обе стороны. Вроде как вменяют ему неустойку миллион.
Мой друг увидел это и прислал мне
Так торопился на приём к стоматологу, что сделал невозможное
Парень подумал, что он в GTA.
Неужели у вас никогда не болел зуб?
Это было очень близко
Клиент проехал так почти 3 километра
Странные люди
Он её ногой в дверь пинал, чтобы ближе пододвинуть?
Не каждый может так эволюционировать.
Когда проигнорировал предупреждение о том, что ведутся дорожные работы
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 16 фото о том, как в поло лошадей решили заменить на автомобили
- Глыба льда рухнула на машину с людьми
- Первые машины советских актеров
- Пятеро девушек подняли и переместили плохо припаркованную машину
- Мужчина украсил авто разными фигурками