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16 горе-шумахеров, исповедующих собственные правила дорожного движения

16 горе-шумахеров, исповедующих собственные правила дорожного движения

Автор:
06 мая 2022 08:26
Сообщество : Автомир
Метки: ПДД   авто   гонщики   машина   подборка   фото   
3800
17

Некоторые горе-автомобилисты совершают настолько нелогичные манёвры, что окружающие просто не могут остановиться перед соблазном запечатлеть происходящее на камеру.

Наличие водительских прав сегодня обычное дело. Получить документ может каждый желающий, достаточно пройти обучение. Но как и в школе среди водителей встречаются весьма плохие ученики. Особенно это заметно на дороге.


Вот почему у них такие двери

×
×

Пошёл купаться.


Мастер балансировки


Кто-нибудь нашёл другую половину грузовика?


В самый раз


Как у них это получилось?


Самый лучший способ сделать мост


По крайней мере, он может видеть сквозь доски


Покоритель вершин


Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.


Что он делает?


На днях увидел это. Видимо, водитель куда-то сильно торопился


Самый умный


Буквально вчера такой же чел полез на трамвайные пути, застрял и перекрыл движение в обе стороны. Вроде как вменяют ему неустойку миллион.


Мой друг увидел это и прислал мне


Так торопился на приём к стоматологу, что сделал невозможное


Парень подумал, что он в GTA.

Неужели у вас никогда не болел зуб?


Это было очень близко


Клиент проехал так почти 3 километра


Странные люди


Он её ногой в дверь пинал, чтобы ближе пододвинуть? 

Не каждый может так эволюционировать.


Когда проигнорировал предупреждение о том, что ведутся дорожные работы

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ПДД   авто   гонщики   машина   подборка   фото   
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4  комментария
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6k
Nikolay 4 часа назад
В прошлом году снимал в Питере, возле небоскреба Газпрома. Видимо, кто-то из менеджеров предварительно изучал местность
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46k
Олег 2 часа назад
мастер комментариев! Не пиши больше!
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212
Makfatym 4 часа назад
Комментарий к фото
название заправки отвечает на вопрос "как".
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961
Шурман 5 часов назад
Видел такого на Корфу , приехали спасатели и полиция , нахрена он поехал по пешеходной тропе это загадка .
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