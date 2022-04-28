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КрАЗ-222 «Днепр» — первый тяжелый грузовик-самосвал СССР

КрАЗ-222 «Днепр» — первый тяжелый грузовик-самосвал СССР

Автор:
28 апреля 2022 08:57
Сообщество : Автомир
Метки: КрАЗ   авто   автомир   автомобили   грузовик   самосвал   советская техника   
658
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Переоценить вклад тяжелых грузовиков-самосвалов, произведенных в Кременчуге в масштабных стройках по всей территории СССР – тяжело. Работали они везде, и на стройках гидроэлектростанций, в угольных карьерах, на стройплощадках жилых районов и промышленных гигантов. Строили они Камский автозавод.
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Источник:

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Метки: КрАЗ   авто   автомир   автомобили   грузовик   самосвал   советская техника   
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4  комментария
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17k
Пумба 2 часа назад
Мой дипломный проект был - усовершенствование КрАЗ-260: сцепление, раздаточная коробка, гидроусилитель рулевого управления и допзадание - лебедка самовытаскивания!
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23k
Сибиряк 9 минут назад
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38k
Игорь Час назад
Первые тяжёлые грузовики в СССР, - это ЯАЗ. Это уже в 60-е производство грузовиков из Ярославля в Кременчуг перевели, а в Ярославле только двигатели делать стали.

Автор, учи историю.
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