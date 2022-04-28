КрАЗ-222 «Днепр» — первый тяжелый грузовик-самосвал СССР

Грузовик производился в трёх модификациях. Базовая – бортовой КРАЗ-219, седельный тягач КРАЗ-221 и самая распространённая, так необходимый для работы в тяжелых условиях самосвал КРАЗ-222. Кабина у всех машин была деревянной, обшитой листовым металлом, трёхместной, все машины были унифицированными по основным узлам и агрегатам.



Интересные факты.



В 1961 году на базе КрАЗ-219 был в единственном экземпляре построен троллейбусовоз, который мог работать как от троллейбусной контактной электросети, так и от своего штатного дизельного двигателя. Эта машина является творением института УкрНИИпроект, работала она в Крыму, на линии Ялта-Симферополь.