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Советские грузовики КрАЗ в Германии. Что они там забыли?

Советские грузовики КрАЗ в Германии. Что они там забыли? (2 фото + 2 видео)

Автор:
13 апреля 2021 13:07
Сообщество : Автомир
Метки: Германия   авто   автомобили   автопробег   грузовик   краз   советская техника   
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Ежегодно на дорогах Германии можно встретить большую колону советских грузовиков КрАЗ-255. Энтузиасты владеют и поддерживают свои личные машины в рабочем состоянии и устраивают автопробеги.

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Метки: Германия   авто   автомобили   автопробег   грузовик   краз   советская техника   
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3  комментария
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16k
Flying Dutchmen. 13 минут назад
Когда выводили советские войска из Германии, такой грузовик было довольно просто купить. У моего соседа был КАМАЗ, ГАЗ и еще что-то... За копейки брали...
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1k
Pioner76 2 минуты назад
Только Гретте Тунберг не показывайте...
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1k
Roman 5 минут назад
Где то плачет Гретта Тунберг
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