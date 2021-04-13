Советские грузовики КрАЗ в Германии. Что они там забыли?

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Ежегодно на дорогах Германии можно встретить большую колону советских грузовиков КрАЗ-255. Энтузиасты владеют и поддерживают свои личные машины в рабочем состоянии и устраивают автопробеги.
Кадры поездок КрАЗов в Мальвинкеле, Пекфитце, Орслебене и Гентине. КрАЗ-255 был очень уважаемой немцами техникой, мощный двигатель и высокая проходимость цепляла их.
Пробежка по дорогам заканчивается трассой в лесу по бездорожью. Немцы набиваются в кузов и катаются.
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