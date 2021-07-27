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Первые сверхтяжелые самосвалы СССР на 25 и 40 тонн

Первые сверхтяжелые самосвалы СССР на 25 и 40 тонн (12 фото)

Автор:
27 июля 2021 09:17
Сообщество : Автомир
Метки: МАЗ   МАЗ-525   авто   автомир   автомобили   карьерный самосвал   самосвал   советская техника   
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Бурный рост экономики СССР в первую послевоенную пятилетки, повлек за собой резкую интенсификацию добычи полезных ископаемых. Кроме того многократно вырос объем земляных работ при строительстве крупных промышленных предприятий и гидротехнических сооружений. Как следствие производительности самосвалов, созданных на базе обычных грузовиков уже не хватало.
Требовался специализированный автомобиль большой грузоподъемности, способный работать в карьерах в комплексе с мощными экскаваторами. Поэтому в начале 1950-х Минский автозавод разработал и запустил в производство первый советский сверхтяжелый карьерный самосвал. Причем для своего времени машина вышла весьма оригинальной, если не сказать инновационной.
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Метки: МАЗ   МАЗ-525   авто   автомир   автомобили   карьерный самосвал   самосвал   советская техника   
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WadDad 16 минут назад
Вот как ни странно в детстве не видел 525-го. Не смотря на то, что их выпустили больше. А 530 как-то попался на дороге. И это были 70-е. Хотя и сейчас можно встретить какой-нибудь раритет, вроде 157-го ЗиЛа.
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