Первые сверхтяжелые самосвалы СССР на 25 и 40 тонн

К середине 1950-х производительность МАЗ-525 оказалась уже недостаточной, и в Минске приступили к созданию 40-тонного самосвала. Автомобиль под обозначением МАЗ-530 пошел в серийное производство в 1957 году. В отличие от предшественника 530-й получил дополнительную третью ось, форсированный до 450 л.с. двигатель Д-12А, гидромеханическую 3-ступенчатую коробку передач и увеличенную грузовую платформу. Новая машина оснащалась трехместной кабиной с отопителем. Кузов также получил обогрев отработавшими газами. Кроме того в отличие от жесткого МАЗ-525, МАЗ-530 получил более комфортную балансирную подвеску задних осей. Теперь водителям не приходилось подкладывать фуфайку на сиденье, а то и вовсе работать стоя, как это было на МАЗ-525.