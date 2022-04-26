Сладкое ДТП: в Ереване фура залила шоссе мёдом

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В столице Армении водитель фуры, которая перевозила мёд, резко затормозил и устроил настоящий "сладкий" потоп на шоссе. Очевидцы не растерялись и начали набирать мёд в разные емкости.
Источник:
АНТИФИШКИ
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