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Сладкое ДТП: в Ереване фура залила шоссе мёдом

Сладкое ДТП: в Ереване фура залила шоссе мёдом

Автор:
26 апреля 2022 08:43
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   курьез   мёд   необычное дтп   фура   
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В столице Армении водитель фуры, которая перевозила мёд, резко затормозил и устроил настоящий "сладкий" потоп на шоссе. Очевидцы не растерялись и начали набирать мёд в разные емкости.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   курьез   мёд   необычное дтп   фура   
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2  комментария
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14k
Совранский 45 минут назад
Неправильные армяне))))) - где чувак с лопатой и ведром?)))))))
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Алексей Гулевич Полчаса назад
они его продавать будут или есть сразу&! можно с асфальта ещё шухлей ....
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