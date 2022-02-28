Авария дня. Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП в Чувашии

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В Батыревском районе 30-летний водитель фуры совершал поворот и врезался в маршрутку Fiat Ducato на встречной полосе. В момент ДТП в общественном транспорте находились 14 человек.
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Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп маршрутка фура
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