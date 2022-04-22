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Поворот налево с правого ряда: ДТП в Бийске

Поворот налево с правого ряда: ДТП в Бийске

Автор:
22 апреля 2022 12:14
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   поворот   
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Три автомобиля столкнулись на перекрёстке в Бийске. На улице с односторонним движением женщина за рулём кроссовера Hyundai повернула налево с правого ряда.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   поворот   
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6  комментариев
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12k
Eltiftel 2 часа назад
за такие дела нужно прав лишать...
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Михаил Сметанкин Минуту назад
Есть подозрение, что хундайка думала, что дорога двусторонняя.
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Angelpro 19 минут назад
Похоже ей дажем медик сказал "Вам надо лечиться и учить пдд"
еще и тормозить не может, зацепила стоящее авто, так "уметь " нужно
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14k
Объект реальности 37 минут назад
Водила скорой явно хотел у.бать.
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8k
Doctor_Lector 49 минут назад
Накосячил, так еще и предъявлять что-то пытается. Лишить прав, пусть правила поучит годик-другой.
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Олег

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