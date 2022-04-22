Поворот налево с правого ряда: ДТП в Бийске

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Три автомобиля столкнулись на перекрёстке в Бийске. На улице с односторонним движением женщина за рулём кроссовера Hyundai повернула налево с правого ряда.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп женщина за рулем поворот
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еще и тормозить не может, зацепила стоящее авто, так "уметь " нужно