Поворот налево с правого ряда: ДТП в Бийске

Тачка на водороде: будущее или реальность

Авария дня. "Гонщица" на Hyundai Getz погубила свою подругу в Екатеринбурге

Педальки перепутала: женщина на «Ауди» сбила двух детей на тротуаре

Куда же ты, девочка! Автомобилистка на «Матизе» переехала ребёнка в Севастополе

Поездка завершена! В Сочи девушка на арендованном авто улетела с обрыва

Это ж надо было так постараться: в Минске женщина на BMW протаранила попутный Chevrolet