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Авария дня. "Гонщица" на Hyundai Getz погубила свою подругу в Екатеринбурге

Авария дня. "Гонщица" на Hyundai Getz погубила свою подругу в Екатеринбурге (4 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 10:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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В Екатеринбурге на Кольцовском тракте 22-летняя девушка за рулём Hyundai Getz при перестроении на большой скорости задела бетонный отбойник, а затем врезалась в забор.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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18  комментариев
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
Когда самоликвидируется создание, и хрен с ним! Очень плохо когда сие существо, ну не поворачивается язык назвать ЭТО человеком, убивает не виновных!
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25k
koleos72 2 минуты назад
На этом говне, только по дворам, до магазина можно передвигаться!
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5k
Denis Cudreacov 8 минут назад
как можно на таком утюге пластмассовом с такой скоростью ездить?
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3k
Anatoly Shestakov 50 минут назад
Эх. Праворульку ей нужно было покупать.
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1k
Дмитрий Час назад
Как же задолбали безграмотные неучи отделять запятыми всё, даже подлежащее от сказуемого!
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9k
GRuslan Час назад
Не умерла, а погибла.
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3k
Frank Borman 2 часа назад
Бабу сейчас будут судить и дадут 2-3 года колонии-поселения, даже не тюрьмы. Через год выйдет с чистой совестью и продолжит свою жизнь.
А если ее посадить лет на 20 в тюрьму, может, другим неповадно станет гонять. Наказание должно иметь и устрашающий эффект, для предотвращения преступлений другими людьми.
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12k
Александр 2 часа назад
Удивительно что никого не зацепила эта ТП
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53k
alertol 2 часа назад
А никто не подумал связать такие случаи (каждый день на фишках хотя бы парочку таких смертельных аварий которых легко можно было избежать) с тем что права (и в России и в Европе) не получаются честно а только покупаются? Что на экзаменах только 100500 вопросов "какие шины ставить при полной луне" вместо того чтоб проверять "доедет ли человек из пункта А в пункт Б"
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