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В Екатеринбурге на Кольцовском тракте 22-летняя девушка за рулём Hyundai Getz при перестроении на большой скорости задела бетонный отбойник, а затем врезалась в забор.
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22-летняя подруга автомобилистки ехавшая на переднем сиденье погибла от полученных травм на месте происшествия.
Виновницу ДТП медики откачивали около часа. Она госпитализирована с множественными травмами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А если ее посадить лет на 20 в тюрьму, может, другим неповадно станет гонять. Наказание должно иметь и устрашающий эффект, для предотвращения преступлений другими людьми.
(те кто учились водить до автошколы почему-то уже по 30 лет за рулём и без аварий, те кто нет не могут с парковки выехать чтоб никого не задеть... Совпадение ?)