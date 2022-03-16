Поездка завершена! В Сочи девушка на арендованном авто улетела с обрыва

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Девушка за рулем арендованного автомобиля не справилась с управлением, когда пыталась припарковаться во дворе на улице Метелёва. Она нажала на педаль газа, машина съехала с обрыва и перевернулась.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Эвакуатор.Оценщик.Упущенная выгода.
На счёт эвакуатора, это входит в штраф. Отдельно взымается только когда забирают за неправильную парковку.
Упущенную выгоду надо доказывать в суде, но и тут ведь странно, автомобиль - источник повышенной опасности, а значит риски по ДТП так же должны быть заложены в штраф, как мне видится.