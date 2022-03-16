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Поездка завершена! В Сочи девушка на арендованном авто улетела с обрыва

Поездка завершена! В Сочи девушка на арендованном авто улетела с обрыва (4 фото + 2 видео)

Автор:
16 марта 2022 14:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   каршеринг   
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Девушка за рулем арендованного автомобиля не справилась с управлением, когда пыталась припарковаться во дворе на улице Метелёва. Она нажала на педаль газа, машина съехала с обрыва и перевернулась.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   каршеринг   
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12  комментариев
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17k
DeniZZka Час назад
Новую машину ушатала. Kia RioX, если я верно помню, только в прошлом году выпускать стали.
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8k
Hunson Abadeer 3 минуты назад
докаталась писта
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−2
andrejgam 8 минут назад
Вспомнил про обезьяну с гранатой.
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14k
эмосурикат прямоползающий 19 минут назад
педали перепутала, и как только права получила то
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8k
Игорь 21 минуту назад
Классика
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908
Hallo FreeSpace Час назад
майн гот ...
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 часа назад
Просто к белкакару пришла...
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6k
Максим 2 часа назад
В целом не такой уж и дорогой аттракцион, даже если тотал, штраф будет куда ниже стоимости автомобиля или его ремонта. А тут такое развлечение!
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