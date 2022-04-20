Дорогой Bentley на встречной полосе и удивительная реакция инспекторов ДПС

15228
1
1
Водитель суперлюкс кроссовера Bentley Bentayga объехал затор по встречной полосе. Всё произошло на глазах у сотрудников ДПС.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Bentley Dominator — первый в мире ультра-роскошный внедорожник
- В Волгоградской области женщине-инспектору пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя
- В Петербурге полицейские со стрельбой задержали нарушителя на белой «Киа»
- Эксклюзивные праздничные ёлочные украшения из автомобильных материалов от компании Bentley
- Красивое купе Bentley «Dartmoor» by Petersen в стиле 1930-х годов ищет нового владельца
Метки: Bentley ПДД авто автомир автомобили встречка гибдд нарушитель
259
Понравилось259
Новости партнёров
Все знают, что дпс имеет приказ определенные номера не останавливать.
Всё остальное только имея на руках санкцию прокурора, или решение депутатской комиссии, потому что иначе это всё может расцениваться как попытка давления представителя гос. власти.
- В связи со сложившейся ситуацией, европейские ценности и направленности больше не отражают потребности нашего многонационального народа! После Февраля 2022 года мы дадим полную победу рабочих. Мы дадим возможность рабочим самим управлять трудами рук своих, а не работать на западных эксплуататоров, наших бывших партнёров.
Придет день, когда рабочие всех стран объединятся. Нам тяжело, потому что мы являемся первым отрядом мирового революционного социализма. Но помощь не за горами. Нам нужно еще продержаться. Нам нужно свергнуть идеи капитализма и положить конец контрреволюционному движению. Защищая Советскую власть, мы, товарищи, боремся не только за интересы русского трудящегося люда, но и за интересы пролетариата всего мира.
И ДПС такие послушали радио, вышли из машины, махнули жезлом и остановили Бентли.
А вот и сказки конец
При чем те, кто ездил на бентли так и будут продолжать ездить.
А ты будешь работать на них уже не за копейки а за крохи еды.
Второй раз так же остановили для проверки, и проносится крузак говорю почему не останавливаете мне ответили что за собой смотреть надо ) вот так и живем)