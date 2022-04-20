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Дорогой Bentley на встречной полосе и удивительная реакция инспекторов ДПС

Дорогой Bentley на встречной полосе и удивительная реакция инспекторов ДПС (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 14:30
Сообщество : Автомир
Метки: Bentley   ПДД   авто   автомир   автомобили   встречка   гибдд   нарушитель   
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Водитель суперлюкс кроссовера Bentley Bentayga объехал затор по встречной полосе. Всё произошло на глазах у сотрудников ДПС.

Источник:

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Метки: Bentley   ПДД   авто   автомир   автомобили   встречка   гибдд   нарушитель   
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84  комментария
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1k
Леонид 5 часов назад
Я вот хз, вот что у этих дэпэсов в черепной коробке? они не себя опозорили а свою часть, вот конкретно этих "товарищей" можно смело при встрече называть мусором, к полиции эта парочка не имеет отношения, просто мусор.
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143
Глюк 19 минут назад
То что не тормознули бентли меня не удивляет. Неприкасаемые всегда были и будут. Вы все как буд то не знаете! А вот почему они не остановили рега это странно. Обычно за такие выпады из окна тормозят и начинают мусолить. Пробить на угон, аптечка, огнетушитель. Мог бы полдня простоять, пока им не надоел бы.
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1k
Цунами Полчаса назад
Правый нижний угол кадра, с датой…. Сколько раз, интересно, это видео за ( без малого… ) 4 года выкладывали?…

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27k
Aqueronte 46 минут назад
Чтоб мусора своего кормил царь приняли? Да ни в жисть, им же тоже кушать хочется, и ни хоеб с маслом, а багет с чёрной икрой в своём загородном коттедже. Вообще много от них пользы, от таких мусоров?
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985
сергей ремизов 55 минут назад
Есть номера, которые останавливать нельзя. Так всегда было и будет.
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10k
Мистер Фикс Час назад
Дпс ни при чем. Все дело в номере.
Все знают, что дпс имеет приказ определенные номера не останавливать.
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3k
Александр Час назад
бентьяга до пандемии стоила 20 лямов, мужик малёк ошибся)
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90k
сапер Водичка Час назад
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8k
Dabus Час назад
ОАО это гос. серия, депутатские номера. ГИБДД может что либо сделать с депутатом только в том случае если он действительно ведёт себя неадекватно за рулём, и может отстранить его от вождения ТС если он находится в состоянии опьянения.

Всё остальное только имея на руках санкцию прокурора, или решение депутатской комиссии, потому что иначе это всё может расцениваться как попытка давления представителя гос. власти.
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867
СанТимм 2 часа назад
Да уж. На хер из органов!
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70k
Пётровыч 2 часа назад
А представляете, на фоне нынешних событий Путин выступит с заявлением.

- В связи со сложившейся ситуацией, европейские ценности и направленности больше не отражают потребности нашего многонационального народа! После Февраля 2022 года мы дадим полную победу рабочих. Мы дадим возможность рабочим самим управлять трудами рук своих, а не работать на западных эксплуататоров, наших бывших партнёров.
Придет день, когда рабочие всех стран объединятся. Нам тяжело, потому что мы являемся первым отрядом мирового революционного социализма. Но помощь не за горами. Нам нужно еще продержаться. Нам нужно свергнуть идеи капитализма и положить конец контрреволюционному движению. Защищая Советскую власть, мы, товарищи, боремся не только за интересы русского трудящегося люда, но и за интересы пролетариата всего мира.

И ДПС такие послушали радио, вышли из машины, махнули жезлом и остановили Бентли.
А вот и сказки конец
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557
Виктор Глущенко 2 часа назад
А номер машины эпидерсников ?
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45k
Элек Мек 2 часа назад
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2k
cfhfwby 2 часа назад
Ссыкуны.
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116
David Kurland 2 часа назад
Здесь скорее всего дело не в дорогом автомобиле, а в номерном знаке ОАО.
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7k
Tamdima 2 часа назад
Пока заминусили 6 водителей Бентли
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575
Blink 2 часа назад
Как то раз остановили для проверки документов, сожусь в газель, полицейский вбивает права в ноутбук, смотрю у него стоит монитор с радаром, и проносится крузак 200 на огромной скорости монитор прям начинает светится красным, дэпос прям ноль реакции, а второй сотрудник стоит у газели с палочкой, ему звонок на мобилу, он начинает оправдываться почему не остановил и крузака, сказал что занят с другим водителем был и не успел хотя просто стоял)
Второй раз так же остановили для проверки, и проносится крузак говорю почему не останавливаете мне ответили что за собой смотреть надо ) вот так и живем)
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11k
harlamov 3 часа назад
Так это нормально. Они с водителей-пролетариев по тысяче насрубают без головняка, а здесь можно и самим в зиндан попасть или на кирпичный завод))
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17k
Vital Idol 3 часа назад
ну, так эн тож может очередной их кореш едет, золотоунитазник...
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24k
Сергей Алексеевич 3 часа назад
ГАИшника у нас давно - ПИДРилы, ничего не делают, даже без всяких бентлей стоят на перекрёстке и в упор не видят массовых нарушений.
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11k
Karelian 3 часа назад
Ю-туб??? А при чём здесь ю-туб??? Есть сайт ГИБДД (от он-лайн обращения просто так не отпишешься), есть отдел собственной безопасности, есть прокуратура. Ещё бы Вконтактом пригрозил.
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