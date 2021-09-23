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В Волгоградской области инспекторы задержали водителя «Волги» с вымышленными номерами СССР

В Волгоградской области инспекторы задержали водителя «Волги» с вымышленными номерами СССР (8 фото)

Автор:
23 сентября 2021 14:35
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   волга   задержание   номерные знаки   пдд   
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В городе Волжский сотрудники ДПС остановили «Волгу» со странными номерными знаками. На табличках были изображены четыре буквы в виде аббревиатуры СССР и герб с серпом и молотом.
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«Я хотела на него написать в полицию из-за того, что он ставит машины свои на газоне у дома. Уже сфотографировала, но он и одна из его машин пропали. И вот тут вижу вашу публикацию. С боку дома есть большая стоянка. Но зачем она, если есть газон?» — упрекнула нарушителя саратовчанка.

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Метки: авто   автомир   автомобили   волга   задержание   номерные знаки   пдд   
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18k
SolomonA 3 часа назад
А может он из параллельной реальности?
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Шурман 2 минуты назад
Кстати а помните было что то подобное про бабку сектантку , она все мозги высосала ментам , правда та была вообще без номеров .
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3k
Виктор 20 минут назад
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14k
Михаил Гривин 21 минуту назад
Этот волгарь прибыл к нам из 1964-го года, разве не видно по номерам? Просто отдыхать в прошлое ездил, старался выбрать аутентичный автомобиль, но не знал, что "Волги" в разное время были разные. В спешке, убегая от КГБ, переместился не в тот год - и был задержан ДПСниками. Сейчас он проберется на штрафстоянку, украдёт тачку, разгонится до 88 миль в час и отправится назад в будущее.
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22k
Сибиряк Час назад
Ссылка youtu.be
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15k
Alex ASK 2 часа назад
Сектанта в дурку
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7k
Ivan 2 часа назад
Ку-ку...
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747
Сергей Ковалев 2 часа назад
Он художник,он так видит !!!
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3k
Sunny11 3 часа назад
Совкодрочеры же пишут "хочу обратно в СССР", судя по всему, рано или поздно все потихоньку туда отъезжают. Этот по-блатному - на чёрной Волге, в костюме с отливом. Царь во дворца! Царь во дворца!
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75
Михайло Потапыч 3 часа назад
Умалатова еще и до автомобилей дотянулась:)
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