В Волгоградской области инспекторы задержали водителя «Волги» с вымышленными номерами СССР

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В городе Волжский сотрудники ДПС остановили «Волгу» со странными номерными знаками. На табличках были изображены четыре буквы в виде аббревиатуры СССР и герб с серпом и молотом.
21 сентября сотрудники ГИБДД остановили ГАЗ-3102 «Волга», на которой был установлен странный государственный регистрационный номер. Пресс-служба МВД по Волгоградской области сообщила, что за рулем находился 57-летний житель Саратовской области, который «называл себя гражданином СССР».
Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства с символами «SU», якобы выданные «ГАИ СССР».
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Еще у него имелся своеобразный полис ОСАГО — «полис надежности», также выданный некой несуществующей организацией. Настоящие документы мужчина предоставить отказался.
Волгоградские автоинспекторы установили, что «Волга» в июне этого года была снята с регистрационного учета, а государственные регистрационные знаки были сданы в архив Госавтоинспекции. На автомобилиста были составлены протоколы за вождение без прав и полиса ОСАГО, а также за езду на незарегистрированном ТС.
«Более того, у мужчины, как оказалось, есть настоящее водительское удостоверение, срок действия которого истекает лишь в 2025 году. Гражданин напрочь отказывается говорить полицейским, где он взял несуществующие документы. Машина-призрак помещена на штрафстоянку», — добавили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, мужчину зовут Алексей и он, по всей видимости, живет в Заводском районе Саратова. Местная жительница собиралась написать на него заявление в полицию.
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«Я хотела на него написать в полицию из-за того, что он ставит машины свои на газоне у дома. Уже сфотографировала, но он и одна из его машин пропали. И вот тут вижу вашу публикацию. С боку дома есть большая стоянка. Но зачем она, если есть газон?» — упрекнула нарушителя саратовчанка.
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