В Волгоградской области инспекторы задержали водителя «Волги» с вымышленными номерами СССР

«Я хотела на него написать в полицию из-за того, что он ставит машины свои на газоне у дома. Уже сфотографировала, но он и одна из его машин пропали. И вот тут вижу вашу публикацию. С боку дома есть большая стоянка. Но зачем она, если есть газон?» — упрекнула нарушителя саратовчанка.