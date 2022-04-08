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Опачки, заправка! Водитель легковушки повернул прямо под фуру

Опачки, заправка! Водитель легковушки повернул прямо под фуру (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2022 13:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   невнимательность   
1064
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Водитель Hyundai внезапно вспомнил, что в его машине заканчивается бензин, и решил повернуть с левого ряда на заправку, даже не посмотрев в зеркала.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   невнимательность   
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12  комментариев
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30k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 56 минут назад
машина купил,смотреть по зеркалам не купил...
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108
Глюк 10 минут назад
Мне не понятно остановились попутные, помочь или добить дурака? Если он фуру не видит, как ездит вообще? Товарищ опасен!
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6k
Енот Потаскун 19 минут назад
Это я называю перестроиться любой ценой.
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−2
vitek 41 минуту назад
Фуровод гнида даже не пытался избежать аварии
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108
Глюк Енот Потаскун 14 минут назад
Он же VITEK! Чайник такой есть!
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23k
Павел Плеханов Час назад
Какмикадзе.
Ну хорошо, прощёлкал заправку - бывает. Глянул в зеркало - там весь объем дальнобой занял. А заправится надо... Можно же было, не тормозя (а то и поддав чуток), перестроиться правее правого и уже там тормозить и с разворотом на заправку. Прада, это не по правилам и по хамски, но цел бы остался.
А вообще, надо было тормозить в своей полосе до полного стопа, пропускать фуру и выруливать вправо - разметка позволяет. А попутные поматерятся, но поймут.
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108
Глюк Павел Плеханов 13 минут назад
В жопу влетит кто нибудь!
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1k
pinbalist Час назад
Да уж. Вижу цель - не вижу препятствий. Фуровод не сразу после включения поворотника идиотом стал тормозить. Не поверил чтоль?
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28k
Макарыч Час назад
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2k
Григорий Водениктов Час назад
преступление и наказание.
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Олег

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