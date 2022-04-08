Опачки, заправка! Водитель легковушки повернул прямо под фуру

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Водитель Hyundai внезапно вспомнил, что в его машине заканчивается бензин, и решил повернуть с левого ряда на заправку, даже не посмотрев в зеркала.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп зеркала невнимательность
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Ну хорошо, прощёлкал заправку - бывает. Глянул в зеркало - там весь объем дальнобой занял. А заправится надо... Можно же было, не тормозя (а то и поддав чуток), перестроиться правее правого и уже там тормозить и с разворотом на заправку. Прада, это не по правилам и по хамски, но цел бы остался.
А вообще, надо было тормозить в своей полосе до полного стопа, пропускать фуру и выруливать вправо - разметка позволяет. А попутные поматерятся, но поймут.