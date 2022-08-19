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В таком же жили астронавты NASA: автодом Airstream Excella 1982 года выпуска

В таком же жили астронавты NASA: автодом Airstream Excella 1982 года выпуска

Автор:
19 августа 2022 14:00
Сообщество : Автомир
Метки: Airstream   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   
652
30
Это Airstream Excella 1982 года, дом на колесах длиной 8,5 метров, в котором есть спальня, ванная комната с туалетом и душем, мини-кухня и гостиная с раскладным диваном-кроватью.
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Источник:

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Метки: Airstream   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   
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4  комментария
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10k
Ivan Час назад
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−13
HalloFreeSpace 2 часа назад
Я думал они на МАрсе в нем жили )
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21k
SolomonA 2 часа назад
А астронавты там жили не во время полета на Луну?
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471
Александр Зотов 3 часа назад
автодома - штуки прикольные, конечно. Но вот всегда интересовал вопрос безопасности имущества - выставляют их походу частенько)
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