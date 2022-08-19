В таком же жили астронавты NASA: автодом Airstream Excella 1982 года выпуска

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Это Airstream Excella 1982 года, дом на колесах длиной 8,5 метров, в котором есть спальня, ванная комната с туалетом и душем, мини-кухня и гостиная с раскладным диваном-кроватью.
Модель Airstream Excella была представлена в 1970-ых гг. Это классический трейлер на базе самоходного шасси GM с алюминиевым клепанным кузовом, который со стороны напоминает фюзеляж самолета.
Интересно, что в модернизированном виде кемпер использовался для карантинного пребывания астронавтов NASA. Всего было построено четыре таких авто, которые в настоящий момент находятся в американских музеях.
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Конкретно запечатленный на фото экземпляр Airstream Excella представляет собой классический трейлер образца 1982 года. На днях его выставили на продажу на онлайн-аукционе Bonhams.
Автомобиль имеет по-домашнему уютный салон, оборудованный всем необходимым для комфортного проживания в дороге. В частности, здесь есть две отдельные одноместные кровати, санузел и душ.
В передней части салона находится раскладной диван, на котором при необходимости может переночевать еще два человека. Есть на борту и полноценная кухня с двойной раковиной, плитой на четыре конфорки и холодильником.
Комфортный микроклимат внутри обеспечивают два установленных на крыше кондиционера. Они умеют не только охлаждать, но и работать на обогрев.
В движение Airstream Excella приводит 7,4-литровый двигатель, который работает в связке автоматической коробкой передач. По словам продавца, мощности мотора вполне хватает, чтобы ехать по трассе со скоростью более 105 км/ч.
За минувшие 40 лет данный автомобиль отбегал порядка 118 000 км, но визуально находится в хорошем состоянии.
В данный момент за трейлер предлагают 69 000 долларов США.
В данный момент за трейлер предлагают 69 000 долларов США.
Источник:
АНТИФИШКИ
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