Неприметный фургон Ford скрывает внутри пятизвездочный интерьер с роскошной ванной комнатой в стиле SPA

На внутреннем убранстве не экономили: весь салон опутан светодиодной контурной подсветкой, потолок сделан из натуральной сосны, пол — из виниловой доски. Стол из тикового дерева, газовая плита, холодильник, микроволновая печь и душевая кабина с гидромассажём, в которой может мыться человек под два метра ростом — вот неполный список удобств.