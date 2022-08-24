Неприметный фургон Ford скрывает внутри пятизвездочный интерьер с роскошной ванной комнатой в стиле SPA

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Хотя снаружи он выглядит не очень (как и хотел клиент), этот малозаметный грузовик с закрытым кузовом скрывает роскошный, потрясающий интерьер, полный удобств и с очень стильным дизайном.
Обозреватель YouTube-канала Epic Skoolies показал на видео очень неприметный автодом с роскошным интерьером. Заказчик пожелал, чтобы узнать кемпинг снаружи было невозможно, и задачу удалось выполнить: основой для передвижного жилища послужил старенький ничем не примечательный Ford E-450, однако в кузове грузовика удалось найти место для душевой кабины, холодильника, телевизора, биотуалета и двух кроватей-трансформеров.
Видавший виды грузовичок Ford E-450 — не самая популярная основа для автодома. Клиенту пришлось смириться с отсутствием боковых окон и узким входам в жилище, зато снаружи автодом выглядит, как обычный фургон, так что на улице на него никто не обратит внимание.
На внутреннем убранстве не экономили: весь салон опутан светодиодной контурной подсветкой, потолок сделан из натуральной сосны, пол — из виниловой доски. Стол из тикового дерева, газовая плита, холодильник, микроволновая печь и душевая кабина с гидромассажём, в которой может мыться человек под два метра ростом — вот неполный список удобств.
Диваны могут трансформироваться в полноценные спальные места; есть 32-дюймовый смарт-телевизор, а в стену встроены динамики JBL. Естественное освещение может быть только сверху — через люк в потолке. Автономность достигается за счёт 76-литрового баллона с газом, 284-литрового бака с пресной водой и 189-литрового резервуара для сточных вод.
Техника неприметного автодома стандартная: под капотом 6,7-литровый дизель PowerStroke, ёмкость топливного бака — 150 литров, так что часто заправляться не придётся. Во сколько заказчику обошлось переоборудование грузовика не сообщается, но исходник в США стоит в пределах 15 тысяч долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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