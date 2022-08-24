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Неприметный фургон Ford скрывает внутри пятизвездочный интерьер с роскошной ванной комнатой в стиле SPA

Неприметный фургон Ford скрывает внутри пятизвездочный интерьер с роскошной ванной комнатой в стиле SPA

Автор:
24 августа 2022 14:55
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   
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Хотя снаружи он выглядит не очень (как и хотел клиент), этот малозаметный грузовик с закрытым кузовом скрывает роскошный, потрясающий интерьер, полный удобств и с очень стильным дизайном.

Источник:

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Метки: Ford   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   
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10  комментариев
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8k
Б.Касторский 3 часа назад
Американцы повернуты на автодомах. Мне не понять. Россия вроде самое большое государство, конечно по продолжительности дорог уступаем США, но тоже есть где развернуться, но здравый смысл подсказывает, что проще остановиться в гостинице. Как часто надо отдыхать, что бы покупка такого автодрома оправдала себя? Он стоит скорее всего как дом куда большего размера, чем фургон.
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8k
alex9845 4 минуты назад
Впервые вижу годный дом.
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10k
Seledochnik 20 минут назад
Как уйти в подполье от жены.....)))
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532
ChePaev 2 часа назад
Вот что надо нам для России! Хоть на охоту, хоть на рыбалку, хоть просто на пьянку, куда хочешь пролезешь.
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532
ChePaev 3 часа назад
у нас автодома должны быть на базе не меньше трехмостового(военного) Камаза или Урала чтобы заехать на нем можно было в такие дебри и говнищи, куда никто не сунется)) А вот это вот что на картинке -только для лужаек в парках, в наших лесах оно в колее на раму сядет)))
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29k
BuG 3 часа назад
Не знаю как фургончики, но голое шасси форда 450 и 550 активно используют для создания автодомов.
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