Уверенно на «красный»: в Уфе водитель сбил подростка

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На улице Российской 24-летний парень на «Гранте» сбил 14-летнего подростка, который с другом перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на "зелёный".
От удара мальчика подбросило в воздух, а при падении он ударился о другой автомобиль. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали.
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АНТИФИШКИ
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но парни ну куда вот вы бежите, ну посмотрите по сторонам. Здоровье ведь своё беречь надо