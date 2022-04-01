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Уверенно на «красный»: в Уфе водитель сбил подростка

Уверенно на «красный»: в Уфе водитель сбил подростка (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2022 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На улице Российской 24-летний парень на «Гранте» сбил 14-летнего подростка, который с другом перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на "зелёный".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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8  комментариев
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7k
Колорад 57 минут назад
Пешеход, идя на зеленый Ты, конечно, прав. Но помни! За рулем может быть длб!
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9k
Hunson Abadeer 48 секунд назад
водятел конечно "красава" прет уверенно на красный....
но парни ну куда вот вы бежите, ну посмотрите по сторонам. Здоровье ведь своё беречь надо
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720
Олеся К 17 минут назад
ну сам блин виноват надо по сторонам вообще то смотреть...еще и гололед такой...вообще мозг не включил чтоли
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12k
Konstantin Полчаса назад
Жесть, хорошо хоть живой
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4k
Egoro Полчаса назад
Урод, [мат]!
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6k
pilgrimnl 54 минуты назад
100 пудов, в телефон втыкал, ппц сколько аварий из за телефонов, чеше всего рядность теряют, хорошо что живой пацан
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13k
Александр 58 минут назад
Он не то чтобы бежал, просто быстро шёл.
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Олег

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