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Отделались лёгким испугом: экскурсия в кювет на трассе под Хабаровском

Отделались лёгким испугом: экскурсия в кювет на трассе под Хабаровском (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2022 14:20
Сообщество : Аварии
Метки: авто   
284
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На заснеженной трассе между Комсомольском-на-Амуре и Хабаровском водитель автомобиля с регистратором улетел в кювет, разминувшись со встречкой.

Источник:

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Метки: авто   
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5  комментариев
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mosazer Час назад
В дтп ни одна ёлка не пострадала) повезло...
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2k
Яков Час назад
Лучше на электричке
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9k
Ivan Час назад
Вроде снежный нанос объезжал. Опасная вещь...
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14k
Вася Час назад
вот это поворррот )))
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Олег

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