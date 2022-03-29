Отделались лёгким испугом: экскурсия в кювет на трассе под Хабаровском

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На заснеженной трассе между Комсомольском-на-Амуре и Хабаровском водитель автомобиля с регистратором улетел в кювет, разминувшись со встречкой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: авто
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