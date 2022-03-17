Принципиальная автомобилистка из Самары собрала целую вереницу машин и отказалась уступать дорогу

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Где-то в одном из частных секторов в Самаре женщина за рулем кроссовера Land Rover собрала перед собой целую колонну автомобилей. Она возмущалась и спорила, но отъезжать все-таки не стала.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я всех пропускаю (с) А как иначе, если там идёт поток? По крышам поедет?