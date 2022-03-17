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Сообщество Автомир 9305 постов • 761 подписчик подписаться
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Принципиальная автомобилистка из Самары собрала целую вереницу машин и отказалась уступать дорогу

Принципиальная автомобилистка из Самары собрала целую вереницу машин и отказалась уступать дорогу (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 14:00
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоледи   автомир   автомобили   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   
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Где-то в одном из частных секторов в Самаре женщина за рулем кроссовера Land Rover собрала перед собой целую колонну автомобилей. Она возмущалась и спорила, но отъезжать все-таки не стала.

Источник:

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Метки: авто   автоледи   автомир   автомобили   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   
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29  комментариев
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23k
Сибиряк 2 часа назад
Вот не люблю когда в видео нет развязки, такое впечатление складывается что они до сих пор там стоят)))
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7k
Николай 3 секунды назад
Это будет продолжаться пока люди из тик тока не уйдут...
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20k
KOSTELLO 19 минут назад
Никак не могу понять, почему тупорылую упоротую с.у.к.у называют - АВТОЛЕДИ?
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10k
Linuksoid 23 минуты назад
Бабы - тупейшие существа!
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29k
Кот Баюн Полчаса назад
она просто "В ЗАД" давать не умеет :)
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1k
Леонид 53 минуты назад
Я как понял, это частный сектор и тётя тут живёт, а смеющиеся головы скорее тут что то объезжают ( пробку , или срезают ) , а теперь представите себя на её месте, каждый день идёт поток машин у вас во дворе, вот как на видео, и всем этим людям надо просто сэкономить время, ну а если вы тут живёте это ваша проблема.
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30k
Fat Lynx 54 минуты назад
С таким подходом рано или поздно в ё-быч ей таки пропишут... но это будет другая история.
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8k
Barachek_Obachek Час назад
Обычно они говорят, что взад давать не могут
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1k
Дмитрий Час назад
Хватить бредить! Автоледи теоретически может быть только в англии - хотя и там бессмысленное слово получится.
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5k
hhwost 2 часа назад
ИМХО, виноваты тут дорожники Самары - мышей не ловят, дармоеды. была бы дорога нормально почищена - разъехались бы все нормально без этих конфликтов.
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44k
dima423 2 часа назад
надо было всем собраться и обоссать ее машину сверху донизу)))
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179
eutace 2 часа назад
кто-то тут доказывал что семья с женщиной это хорошо и правильно... Но семья разрушена именно из-за таких баб, таких баб всё больше и больше
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179
eutace dima423 50 минут назад
ты реальных женщин видел? был с ними в семейных отношениях? или теоретик?
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179
eutace Опиум для народа 48 минут назад
да скорее это ты из тех, которым нравятся те, которых.... Женщину делает женщиной не "дырка", а характер. А у этой женщины характер как у мужика - агрессивный и неуступчивый. Вывод - тебе нравятся мужчины
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179
eutace Опиум для народа 47 минут назад
не совсем точно выразился, в дальнейшем пояснил.
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179
eutace Колька Валеркин сын 47 минут назад
вот именно что ты упоротый. Не понимаешь что семья - это нормальные мужчина и женщина. А если баба такая дура - то какая это семья?
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6k
Максим 2 часа назад
Не надо путать принципы и тупость.
Я всех пропускаю (с) А как иначе, если там идёт поток? По крышам поедет?
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1k
Григорий Водениктов 2 часа назад
автолядь на жипе, разбегайтесь холопы!
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9k
Ivan 2 часа назад
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