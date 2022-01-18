Кухня на фаркопе: интересная новинка для любителей путешествий

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Првктически любой кроссовер теперь можно оборудовать мини-кухней, просто установив её на фаркоп. Блок весит менее 40 кг и включает в себя мойку, газовую плиту, холодильник и ящики.
Многие любят путешествовать на машине и отдыхать на природе, но не все могут позволить себе полноценный дом на колесах. Компания Camportable предложила свое решение – кухонный блок, монтируемый сзади. Его можно закрепить на любом автомобиле и тем самым решить вопрос покупки кемпера.
Прицепной модуль сравним с кухней, которую вы найдете в обычном автодоме. Он весит всего 38 кг и имеет алюминиевый корпус. В комплект входят раковина, газовая плита на две конфорки и 14-литровый холодильник Dometic. Причем он может не только охлаждать продукты внутри, но и работать как отопитель с заданной температурой, если вдруг на улице похолодало.
Раковина подключена к двум бакам по 10 литров, один предназначен для чистой воды, а второй – для использованной. Кроме того, имеется небольшой газовый баллон для нужд плиты. Кухонная утварь хранится в четырех выдвижных ящиках, а герметичная крышка защищает весь блок от непогоды. Продукт будут продавать вместе с креплением. Позже в этом году компания покажет опциональное оборудование.
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