Кухня на фаркопе: интересная новинка для любителей путешествий

Прицепной модуль сравним с кухней, которую вы найдете в обычном автодоме. Он весит всего 38 кг и имеет алюминиевый корпус. В комплект входят раковина, газовая плита на две конфорки и 14-литровый холодильник Dometic. Причем он может не только охлаждать продукты внутри, но и работать как отопитель с заданной температурой, если вдруг на улице похолодало.