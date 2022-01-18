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Кухня на фаркопе: интересная новинка для любителей путешествий

Кухня на фаркопе: интересная новинка для любителей путешествий (9 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 09:56
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   автопутешествие   видео   кухня   мобильная кухня   
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Првктически любой кроссовер теперь можно оборудовать мини-кухней, просто установив её на фаркоп. Блок весит менее 40 кг и включает в себя мойку, газовую плиту, холодильник и ящики.

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Метки: авто   автомир   автомобили   автопутешествие   видео   кухня   мобильная кухня   
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4  комментария
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27k
lem02 3 часа назад
"...весит всего 38 кг и имеет алюминиевый корпус..." то есть два бомжа, могут спокойно его открутить и унести, пользоваться пока не кончится газ, а потом сдать как алюминиевый лом. Профит во всем!
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14k
эмосурикат прямоползающий 12 секунд назад
и стоить будет ту миллион долларс
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3k
DyadyaSasha 4 часа назад
Что-то такое консольное крепление на "шарике" фаркопа не внушает доверия. Эта штука подразумевает путешествия, т.е. езда по бездорожью. Интересно далеко ли получится заехать до момента когда оно начнёт по земле скрести?
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26k
Vazari 4 часа назад
Бак с водой подвешивающийся на крючок, мини плита с газовым баллончиком (хоть костры никто не отменял) и сумка-холодильник, займут 1/5 от пространства багажника. Функционал тот же, а гроб на фаркопе возить не надо.
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