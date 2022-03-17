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Знаменитый Williams FW14 Найджела Мэнселла, на котором прокатился Айртон Сенна, отправляется на аукцион

Знаменитый Williams FW14 Найджела Мэнселла, на котором прокатился Айртон Сенна, отправляется на аукцион (11 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 08:35
Сообщество : Автомир
Метки: Williams   Найджел Мэнселл   авто   автомир   автомобили   больд   формула 1   
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Автомобиль Williams FW14 1991 года, которым владел знаменитый гонщик Формулы-1 Найджел Мэнселл, будет продан с аукциона RM Sotheby's на мероприятии в Монако в середине мая.

Источник:

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Метки: Williams   Найджел Мэнселл   авто   автомир   автомобили   больд   формула 1   
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1  комментарий
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Hallo FreeSpace 3 часа назад
В юности болел за усатого )))
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