Знаменитый Williams FW14 Найджела Мэнселла, на котором прокатился Айртон Сенна, отправляется на аукцион

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Автомобиль Williams FW14 1991 года, которым владел знаменитый гонщик Формулы-1 Найджел Мэнселл, будет продан с аукциона RM Sotheby's на мероприятии в Монако в середине мая.
В наше тяжелое время западное сообщество проявляет чудеса единства в нетерпимости ко всему русскому народу! Еще и гордятся тем, что столько санкций не накладывали даже на руководство Третьего Рейха... Ограничения и запреты затронули буквально всех, он руководителей Российской Федерации, до девочек, хвастающихся маникюром и иными частями тела в Инстаграме.
К сожалению, не осталась в стороне и Формула-1. Гран-при России отменили, команда Haas разорвала контракт с Уралкалием, на деньги которого существовала, российский пилот Никита Мазепин получил под зад коленом... Спонсорский контракт с Касперским Ferrari, вроде, сохранили, но на тестах логотипы "антивируса" на болидах отсутствовали.
Кульминацией стал отказ FIA от трансляций гонок на российском телевидении. Мы остались не только без русского гонщика и Гран-при, но и без возможности легально следить за чемпионатом в прямом эфире. А говорят, спорт вне политики.
К сожалению, не осталась в стороне и Формула-1. Гран-при России отменили, команда Haas разорвала контракт с Уралкалием, на деньги которого существовала, российский пилот Никита Мазепин получил под зад коленом... Спонсорский контракт с Касперским Ferrari, вроде, сохранили, но на тестах логотипы "антивируса" на болидах отсутствовали.
Кульминацией стал отказ FIA от трансляций гонок на российском телевидении. Мы остались не только без русского гонщика и Гран-при, но и без возможности легально следить за чемпионатом в прямом эфире. А говорят, спорт вне политики.
Всё летит в тартарары! Как Шарль Леклер на Гран-при Бельгии 2018 года... Но поскольку в той аварии он не получил никаких травм, надеемся на лучшее!
Хорошо, что никто не вправе нам запретить любить Формулу-1 и интересоваться, в том числе, её историей. Вот например, легендарная фигура прошлого, чемпион мира Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл выставил на продажу несколько экспонатов из своей коллекции. Видимо, у "Большого Найджа" проблемы с деньгами ;)
Мэнселл провел в Формуле-1 15 сезонов, одержал 31 победу, в 1992 году взял титул чемпиона мира с командой Williams (три раза был вторым в чемпионате!). В 1993 году дебютировал в американской серии CART и сходу стал чемпионом. Легенда! А ещё он был очень веселый мужик!
Мэнселл провел в Формуле-1 15 сезонов, одержал 31 победу, в 1992 году взял титул чемпиона мира с командой Williams (три раза был вторым в чемпионате!). В 1993 году дебютировал в американской серии CART и сходу стал чемпионом. Легенда! А ещё он был очень веселый мужик!
В середине мая 2022 года в Монако состоится аукцион, на котором будет продан болид Мэнселла Willams FW14 1991 года. Именно на нем британец победил во Франции, Великобритании, Германии, Италии, Испании и занял второе место в чемпионате, уступив только "Волшебнику" Айртону Сенне.
Willams FW14 1991
Главная ценность этого Williams FW14 в том, что он вошел в историю не только благодаря победам в гонках. Именно на нем Мэнселл "подвозил" Сенну, когда в McLaren бразильца на последнем круге Гран-при Великобритании... закончилось топливо.
Возвращаясь в боксы Найджел подработал таксистом ;) Конечно, это не уникальный случай, но тем не менее.
Гран-при Великобритании, 1991. Мэнселл везет Сенну!
Теперь самые отъявленные фанаты "Британского Льва" могут приобщиться к истории, приобретя болид на котором один чемпион мира вез другого чемпиона мира! Но приобщиться будет дорого. Специалисты аукционного дома RM Sotheby's оценили Williams Мэнселла в 1,5 - 3 миллиона евро! Удивительная цена, особенно учитывая, что в болиде нет... двигателя. Когда по окончании сезона, команда Williams подарила Найджелу болид, они забрали двигатель. Между прочим, это был сумасшедший V10 Renault.
Самый прикол в том, что даже в отсутствии двигателя, недостатка в желающих побороться за болид на аукционе не будет! Фанаты такие фанаты...
Ещё Мэнселл продает болид Формулы-1 Ferrari 1989 года, гоночный автомобиль серии GP Masters 2005 года, Birkin 7 Sprint 1991 года (вариация на тему Lotus 7 из Южной Африки) и неведомую хрень iC Modulo 1992 года. Точно проблемы со средствами...
Ещё Мэнселл продает болид Формулы-1 Ferrari 1989 года, гоночный автомобиль серии GP Masters 2005 года, Birkin 7 Sprint 1991 года (вариация на тему Lotus 7 из Южной Африки) и неведомую хрень iC Modulo 1992 года. Точно проблемы со средствами...
Источник:
АНТИФИШКИ
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