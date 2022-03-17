Знаменитый Williams FW14 Найджела Мэнселла, на котором прокатился Айртон Сенна, отправляется на аукцион

В наше тяжелое время западное сообщество проявляет чудеса единства в нетерпимости ко всему русскому народу! Еще и гордятся тем, что столько санкций не накладывали даже на руководство Третьего Рейха... Ограничения и запреты затронули буквально всех, он руководителей Российской Федерации, до девочек, хвастающихся маникюром и иными частями тела в Инстаграме.



К сожалению, не осталась в стороне и Формула-1. Гран-при России отменили, команда Haas разорвала контракт с Уралкалием, на деньги которого существовала, российский пилот Никита Мазепин получил под зад коленом... Спонсорский контракт с Касперским Ferrari, вроде, сохранили, но на тестах логотипы "антивируса" на болидах отсутствовали.



Кульминацией стал отказ FIA от трансляций гонок на российском телевидении. Мы остались не только без русского гонщика и Гран-при, но и без возможности легально следить за чемпионатом в прямом эфире. А говорят, спорт вне политики.