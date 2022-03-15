Весеннее обострение: в питерском такси пассажирка устроила истерику

546
1
3
В Санкт-Петербурге водителю такси попалась неадекватная пассажирка. Женщина закатила истерику и отказалась покидать автомобиль!
Водитель такси воспринял всё происходящее с улыбкой и сам довёз женщину до отделения полиции.
Чем закончилась история, не сообщается. Похоже, полицейские и сами не рады такой истеричке.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Это ж надо было так постараться: в Минске женщина на BMW протаранила попутный Chevrolet
- Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Ленинградской области
- Авария дня. Массовое ДТП с участием скорой помощи в Казани
- Водитель в возрасте сбил школьницу в Петрозаводске: девочка попала в реанимацию
- Авария дня. Водитель каршеринга разбился насмерть в Подмосковье
28
Понравилось28
Новости партнёров
Пока есть только ложный вызов полиции.
он сам её до отделения довёз.
<Тут скорее ложный донос >
откуда известно, что "ложный"? Что происходило в машине до того, как тётка начала истерить?
Работа - ад. И такая именно из-за неадекватных пассажиров. С таксистами более менее разобрались давно. Сейчас их блокируют легко, обратная связь с агрегатором работает. Но как быть с такими пассажирами?
Что ж этот Файзулло с таким довольным е*альником в аду работает?
<Вот привлечь бы эту неадекватную женщину за ложный вызов>
За ложный вызов кого?