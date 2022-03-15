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Весеннее обострение: в питерском такси пассажирка устроила истерику

Весеннее обострение: в питерском такси пассажирка устроила истерику (1 фото + 3 видео)

Автор:
15 марта 2022 12:54
Метки: авто   видео   истерика   конфликт   неадекватная женщина   пассажирка такси   таксист   
546
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В Санкт-Петербурге водителю такси попалась неадекватная пассажирка. Женщина закатила истерику и отказалась покидать автомобиль!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   видео   истерика   конфликт   неадекватная женщина   пассажирка такси   таксист   
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15  комментариев
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930
Елена Захарова Час назад
только 15 дней весны прошло, а у тетки уже фляжка засвистела.
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23k
Михаил Сметанкин 45 секунд назад
П-ц! Она еще и села не в то такси, что вызывала! Парень видимо просто стоял, заказ ждал, и тут эта подсела.
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243
eutace 4 минуты назад
не знаю причины такого поведения тетки, но чернож@пые не могут априори считаться нормальными, после того что вытворяют в России
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8k
Игорь 23 минуты назад
вот она - польза регистратора
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10k
harlamov Полчаса назад
Когда таджик выглядит интетллигентным и культурным на фоне этой бешеной коровы
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44k
Элек Мек 40 минут назад
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−4
gh0st 44 минуты назад
Белочка )
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12k
Голос Вселенной 49 минут назад
Везименятварь. Версия лайт...
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44k
dima423 Час назад
бабку бы посадить суток на 15 если докажут что она лжесвидетельствует...
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18
Thomsen Максим 48 минут назад
<Пока есть только ложный вызов полиции>
он сам её до отделения довёз.
<Тут скорее ложный донос >
откуда известно, что "ложный"? Что происходило в машине до того, как тётка начала истерить?
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6k
Максим Час назад
Что с людьми происходит? Вот привлечь бы эту неадекватную женщину за ложный вызов и клевету. Да и возместить простой таксисту не мешало бы.
Работа - ад. И такая именно из-за неадекватных пассажиров. С таксистами более менее разобрались давно. Сейчас их блокируют легко, обратная связь с агрегатором работает. Но как быть с такими пассажирами?
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18
Thomsen Максим 58 минут назад
<Работа - ад>
Что ж этот Файзулло с таким довольным е*альником в аду работает?
<Вот привлечь бы эту неадекватную женщину за ложный вызов>
За ложный вызов кого?
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243
eutace Thomsen 4 минуты назад
+1
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243
eutace Thomsen 3 минуты назад
в своем кишлаке бы он гавно выносил за овцами, а тут на хорошей машине с людьми ездит, и деньги нормальные получает
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