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На Егорьевском шоссе возле Шатуры водитель каршеринговой "Шкоды" выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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