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Авария дня. Водитель каршеринга разбился насмерть в Подмосковье

Авария дня. Водитель каршеринга разбился насмерть в Подмосковье (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 марта 2022 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   каршеринг   смертельное дтп   
967
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На Егорьевском шоссе возле Шатуры водитель каршеринговой "Шкоды" выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   каршеринг   смертельное дтп   
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12  комментариев
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Дмитрий 2 часа назад
Не свое не жалко. Сколько не вижу таких машин , все жгут на полную.
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14k
Колька Валеркин сын 58 минут назад
Что-то мне подсказывает, что с этой целью он и взял эту машину. Летел не хило и специально вырулил на встречку.
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
это не правильная система - оплата проката по минутам, как не вижу прокатную машину - так несутся как в жопу ужаленные, экономят минутки. было бы интересно и поучительно узнать как страховая контора, выплатив прокатной ущерб, продаст долг коллекторам, и те будут выбивать его из родственников погибшего гонщика.
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17k
DeniZZka 3 часа назад
Похоже, говнину с обочины правыми колёсами зацепил. Но зачем так лететь?
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12k
Александр 3 часа назад
А что с водителем грузовика?
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9k
antonium 3 часа назад
Либо отвлекся, либо тех.неисправность какая-то у авто.
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10k
harlamov 3 часа назад
Может самоубийца какой?
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23k
Андрей Иванов 3 часа назад
Звонил, а то и писал
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