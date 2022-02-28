Идеальная капсула времени: абсолютно оригинальный DeLorean DMC-12 1983 года

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Найти в продаже DMC-12 в отличном состоянии довольно сложно. Тем не менее, Podium Auto Sales во Флориде в настоящее время выставил на продажу этот великолепный оригинальный образец DMC-12, и он вполне может стать вашим.
Автомобиль 1983 года с пробегом 8,7 тысячи километров продавец называет «возможно, самым оригинальным DeLorean из существующих»: спорткар ремонтировали только с применением заводских деталей и хранили в помещении с контролируемым климатом. Оценён раритет в 98 тысяч долларов. Это примерно вдвое выше нынешней средней стоимости DMC-12.
Утверждается, что с 1986 года владелец спорткара поместил его на хранение и с тех пор автомобилем практически не пользовался. На тот момент пробег DeLorean DMC-12 составлял около 8 тысяч километров.
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Автомобиль до сих пор укомплектован заводскими покрышками Goodyear NTC. Список проведённых ремонтных работ включает, к примеру, замену топливного насоса, дверей и стоек двери багажника.
Всего компания DeLorean собрала около 9 тысяч машин, и до наших дней по некоторым оценкам дожило около 6,5 тысяч. Продавец уточняет, что в 1983 году, когда производство модели было завершено, фирма выпустила очень мало автомобилей, поэтому DMC-12 этого года считаются самыми редкими. По мнению дилерства, этот экземпляр купе представляет собой хороший вариант для инвестиций, так как со временем DeLorean DMC-12 будут только дорожать.
Особую известность этот спорткар приобрёл после того, как на экраны вышла кинотрилогия «Назад в будущее», где автомобиль сыграл роль машины времени.
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А так, автомобиль мало чем примечателен, кроме того, что засветился в отличной трилогии. Конечно же личное мнение.