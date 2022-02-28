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Идеальная капсула времени: абсолютно оригинальный DeLorean DMC-12 1983 года

Идеальная капсула времени: абсолютно оригинальный DeLorean DMC-12 1983 года (11 фото)

Автор:
28 февраля 2022 14:02
Сообщество : Автомир
Метки: DeLorean DMC-12   авто   автомир   автомобили   делореан   найдено на ebay   
159
11
Найти в продаже DMC-12 в отличном состоянии довольно сложно. Тем не менее, Podium Auto Sales во Флориде в настоящее время выставил на продажу этот великолепный оригинальный образец DMC-12, и он вполне может стать вашим.
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Метки: DeLorean DMC-12   авто   автомир   автомобили   делореан   найдено на ebay   
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2  комментария
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Denissg 42 минуты назад
Такое ощущение, что это 3D.
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6k
Максим Час назад
Вернулось время, когда мы опять сможем определять свежесть постов по курсу доллара))) уже 9,8 млн рублей.
А так, автомобиль мало чем примечателен, кроме того, что засветился в отличной трилогии. Конечно же личное мнение.
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