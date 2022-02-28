Идеальная капсула времени: абсолютно оригинальный DeLorean DMC-12 1983 года

Всего компания DeLorean собрала около 9 тысяч машин, и до наших дней по некоторым оценкам дожило около 6,5 тысяч. Продавец уточняет, что в 1983 году, когда производство модели было завершено, фирма выпустила очень мало автомобилей, поэтому DMC-12 этого года считаются самыми редкими. По мнению дилерства, этот экземпляр купе представляет собой хороший вариант для инвестиций, так как со временем DeLorean DMC-12 будут только дорожать.