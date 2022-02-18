Brubaker Box 1973 — необычный минивэн, созданный из Beetle

“КамАЗ” - не просто грузовики. Факты, о которых вы не знали

Коллекция из 37 старых Land Rover и запчастей к ним может стать вашей за 500.000 долларов

Brubaker Box 1972 — первый в мире комплектный минивэн, созданный из Beetle

Взгляните на странный автодом, созданный на базе Chevrolet 1966 года, у которого нет даже кабины

Сгоревшие мускулы: Ford Mustang Shelby GT500 1969 года выпуска

Легенда старой школы: на аукцион выставят гоночный Porsche 907 1968 года выпуска