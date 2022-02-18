Brubaker Box 1973 — необычный минивэн, созданный из Beetle

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Еще в начале 1970-х Кертису Брубейкеру пришла в голову потрясающая идея превратить оригинальный Volkswagen Beetle в футуристический минивэн. К сожалению, дизайнер не смог заключить официальную сделку с немецким автопроизводителем и решил продолжить проект самостоятельно. Вместо того, чтобы получать неиспользуемые платформы непосредственно с завода, Брубейкеру пришлось работать с подержанными Beetles и переделывать их, продавая лишние компоненты от оригинального автомобиля.
Результатом работы Кертиса Брубейкера стала модель Brubaker Box, которая представляла собой винтажный микроавтобус с необычным дизайном. После того, как создатель машины объявил о банкротстве, проектом заинтересовалась компания Automecca, инженеры которой построили 25 уникальных машин под названием Sportsvan.
Считается, что до наших дней сохранилось всего 17 подобных микроавтобусов. Специалисты Automecca использовали за основу разработки Кертиса Брубейкера, которые дополнили лобовым стеклом от AMC Hornet, задними фонарями от пикапа Datsun и другими элементами от Chevrolet El Camino. Кроме того, кузов Sportsvan выполнили из стекловолокна и установили его на шасси Beetle. Попасть в салон машины можно через единственную раздвижную дверь, расположенную по правому борту.
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Представленный автомобиль полностью восстановили до заводского состояния. Кузов машины окрасили в красный цвет, который дополнен чёрным матовым оформлением крыши, порогов, передней стойки и окантовки головной оптики. В салоне Sportsvan разместили два раздельных передних сиденья и сплошной задний диван.
В настоящий момент редчайший прототип выставили на продажу. Стоимость этого странного внешне, но уникального микроавтобуса не сообщается.
В настоящий момент редчайший прототип выставили на продажу. Стоимость этого странного внешне, но уникального микроавтобуса не сообщается.
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