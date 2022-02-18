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Brubaker Box 1973 — необычный минивэн, созданный из Beetle

Brubaker Box 1973 — необычный минивэн, созданный из Beetle (15 фото)

Автор:
18 февраля 2022 09:51
Сообщество : Автомир
Метки: Automecca   Brubaker   Brubaker Box   авто   автомир   автомобили   минивэн   найдено на ebay   
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Еще в начале 1970-х Кертису Брубейкеру пришла в голову потрясающая идея превратить оригинальный Volkswagen Beetle в футуристический минивэн. К сожалению, дизайнер не смог заключить официальную сделку с немецким автопроизводителем и решил продолжить проект самостоятельно. Вместо того, чтобы получать неиспользуемые платформы непосредственно с завода, Брубейкеру пришлось работать с подержанными Beetles и переделывать их, продавая лишние компоненты от оригинального автомобиля.
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Метки: Automecca   Brubaker   Brubaker Box   авто   автомир   автомобили   минивэн   найдено на ebay   
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