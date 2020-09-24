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DeLorean DMC-12 – Какого черта он черный?

DeLorean DMC-12 – Какого черта он черный? (17 фото)

Автор:
24 сентября 2020 08:33
Сообщество : Автомир
Метки: delorean dmc-12   авто   автомир   автомобили   делореан   
1368
17
DeLorean DMC-12 – один из тех автомобилей, которые известны каждому, при том, что за неполных три года их было выпущено всего 8,5 тысяч экземпляров. Фактически DMC-12 стал широко известен уже после завершения производства, став «звездой» фильма Роберта Земекиса «Назад в будущее».
Автомобиль на фото был продан на сайте Bring-A-Trailer за 31 751 долларов, что не так уж и много за коллекционный автомобиль с пробегом менее 10 000 км.

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Метки: delorean dmc-12   авто   автомир   автомобили   делореан   
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Алексей 4 дня назад
Нержавейку покрасили,однако
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5k
Вася 4 дня назад
В 90х было довольно много делорианов по объявлению на продажу, цены в среднем редко превышали 10 килобаксов, попадались и за 5.. надо было брать.. многие потом на свалку отправились из за проблемного обслуживания
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