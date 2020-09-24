DeLorean DMC-12 – Какого черта он черный?

DeLorean DMC-12 – один из тех автомобилей, которые известны каждому, при том, что за неполных три года их было выпущено всего 8,5 тысяч экземпляров. Фактически DMC-12 стал широко известен уже после завершения производства, став «звездой» фильма Роберта Земекиса «Назад в будущее».

Автомобиль на фото был продан на сайте Bring-A-Trailer за 31 751 долларов, что не так уж и много за коллекционный автомобиль с пробегом менее 10 000 км.

0 Источник: Несмотря на то, что автомобиль практически не эксплуатировался, он был тщательно обслужен. За последний год рачительный хозяин провел капитальный ремонт топливной системы и системы охлаждения, плюс ревизии подверглось зажигание. Все технические жидкости были заменены, автомобиль пребывает в отличном состоянии. Так что могло повлиять на стоимость такого интересного и редкого автомобиля? Его цвет!

0 Источник: Точнее даже не цвет, а окраска кузова, в принципе. С завода в Ирландии все DMC-12 выходили в неокрашенном кузове из нержавеющей стали – такая была первоначальная затея Джона ДеЛореана. Кстати, в свежем фильме «Driven» (в нашем прокате – «Тачка на миллион»), ДеЛореан называет причиной провала проекта то, что все машины были одного цвета. Хотя всё было не так просто…

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Мотор сзади… 0 Источник:

…спереди запаска! 0 Источник: Однако, три “цветных” DMC-12 все же увидели свет. Автомобили были отправлены в США, где в сторонней мастерской их окрасили в черный, красный и желтый цвет! Автомобили использовались в маркетинговых целях и были распроданы уже после банкротства компании, вызванного в том числе арестом Джона ДеЛореана по обвинению в торговле наркотиками… Суд признал, что это была провокация и снял с Джона все обвинения, но, как говорится, осадочек остался.

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0 Источник: Красный автомобиль попал к человеку, который, не почувствовав его будущую ценность, ободрал краску до голого металла, чтоб было «как у всех». Черный автомобиль был впоследствии перекрашен в синий цвет, а вот желтый пребывает в оригинальном состоянии. Так что, на фото пример отсебятины одного из владельцев и ценность его оказалась ниже оригинальных некрашеных DMC-12 – цена на некоторые экземпляры уже перевалила за 50 000 долларов:

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0 Источник: P.S. Фильм, кстати, вполне достоин внимания! Желающим ознакомиться с историй Джона ДеЛориана и его автомобиля, крайне рекомендую посмотреть!