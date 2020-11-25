Современный взгляд на DeLorean DMC-12 — футуристический электромобиль, завернутый в нержавеющую сталь

Предполагается, что DeLorean будет иметь два установленных сзади электродвигателя и автопилот, который сможет полностью взять на себя управление автомобилем.



Хотя DMC-12 занимает особое место в сердцах многих людей, Анхель Герра сказал, что он буквально изменил его жизнь.



Вот как он это объясняет: «С тех пор, как эта машина скатилась с рампы грузовика в фильме «Назад в будущее», я знал, что стану автомобильным дизайнером».



И он действительно им стал. С 2008 года он профессионально занимается дизайном автомобилей и работал во многих компаниях, включая Rimac.