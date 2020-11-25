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Современный взгляд на DeLorean DMC-12 — футуристический электромобиль, завернутый в нержавеющую сталь

Современный взгляд на DeLorean DMC-12 — футуристический электромобиль, завернутый в нержавеющую сталь (20 фото)

Автор:
25 ноября 2020 14:43
Сообщество : Автомир
Метки: delorean dmc-12   авто   автодизайн   автомир   автомобили   делореан   
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Созданный в 1976 году и производимый с 1981 года, DeLorean DMC-12, на самом деле, не был легендарным автомобилем до 1985 года. Лишь после своей важной роли в трилогии «Назад в будущее» он стал культовым. С тех пор DMC-12 в корпусе из нержавеющей стали остается источником вдохновения для дизайнеров.
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Метки: delorean dmc-12   авто   автодизайн   автомир   автомобили   делореан   
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O.Bender1 Час назад
нормально выглядит.
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LinkLine Час назад
на фургоне дока Брауна было написано enterprise
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