Современный взгляд на DeLorean DMC-12 — футуристический электромобиль, завернутый в нержавеющую сталь

Созданный в 1976 году и производимый с 1981 года, DeLorean DMC-12, на самом деле, не был легендарным автомобилем до 1985 года. Лишь после своей важной роли в трилогии «Назад в будущее» он стал культовым. С тех пор DMC-12 в корпусе из нержавеющей стали остается источником вдохновения для дизайнеров.
Поскольку модель вот-вот отметит свое 40-летие, автомобильный дизайнер Анхель Герра решил отдать дань уважения автомобилю, создав в свободное время его современную итерацию.
Его версия DMC-12 представляет собой электрический суперкар, который имеет стильный корпус из нержавеющей стали очень элегантного дизайна. Это не единственный намек в прошлое, поскольку у автомобиля также есть двери типа «крыло чайки», колесный диски в виде авиационных турбин и более аэродинамический взгляд на квадратную переднюю часть DMC-12.
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Несмотря на олдскульную решетку, закрывающую заднее стекло, задняя часть автомобиля выполнена в современной стилистике. Она включает тонкую полосу светодиодных фонарей, протянувшуюся на всю ширину автомобиля, и массивный диффузор. Знатоки также увидят сходство заднего бампера с оригинальным DMC-12.
Среди других примечательных моментов — вентиляционные отверстия в капоте, выступающий передний сплиттер и светодиодные фонари не только спереди, но и по бокам автомобиля. Дизайнер также сказал, что модель будет длиннее и шире оригинала — 4780 мм в длине, 2045 мм в ширину и 1143 мм в высоту.
Предполагается, что DeLorean будет иметь два установленных сзади электродвигателя и автопилот, который сможет полностью взять на себя управление автомобилем.
Хотя DMC-12 занимает особое место в сердцах многих людей, Анхель Герра сказал, что он буквально изменил его жизнь.
Вот как он это объясняет: «С тех пор, как эта машина скатилась с рампы грузовика в фильме «Назад в будущее», я знал, что стану автомобильным дизайнером».
И он действительно им стал. С 2008 года он профессионально занимается дизайном автомобилей и работал во многих компаниях, включая Rimac.
Хотя DMC-12 занимает особое место в сердцах многих людей, Анхель Герра сказал, что он буквально изменил его жизнь.
Вот как он это объясняет: «С тех пор, как эта машина скатилась с рампы грузовика в фильме «Назад в будущее», я знал, что стану автомобильным дизайнером».
И он действительно им стал. С 2008 года он профессионально занимается дизайном автомобилей и работал во многих компаниях, включая Rimac.
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