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Этот нетронутый DeLorean 1982 года имеет мизерный пробег, и его можно купить

Этот нетронутый DeLorean 1982 года имеет мизерный пробег, и его можно купить

Автор:
05 сентября 2022 09:17
Сообщество : Автомир
Метки: DMC-12   DeLorean DMC-12   авто   автомир   автомобили   делореан   найдено на ebay   
262
10
DeLorean DMC-12 с небольшим пробегом редко выставляют на аукционах, так как за единственный год производства с 1981 по 1982 год было собрано всего 8 975 экземпляров многообещающего, но неудачного купе Джона Делориана.
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Источник:

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Метки: DMC-12   DeLorean DMC-12   авто   автомир   автомобили   делореан   найдено на ebay   
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2  комментария
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10k
Ivan 3 часа назад
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milenBG 2 часа назад
Она даже не разгоняется до 88 мили/час
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