Этот нетронутый DeLorean 1982 года имеет мизерный пробег, и его можно купить

DeLorean DMC-12 с небольшим пробегом редко выставляют на аукционах, так как за единственный год производства с 1981 по 1982 год было собрано всего 8 975 экземпляров многообещающего, но неудачного купе Джона Делориана.

0 Источник: На торги аукциона Worldwide Auctioneers выставлен DeLorean DMC-12, выпущенный в 1982 году. Всю свою жизнь машина провела в одной семье и практически не эксплуатировалась.

0 Источник: Пробег автомобиля составляет 4653 километра. В описании не уточняется, но, по всей видимости, владелец у купе был первым и единственным. На машине установлены оригинальные шины с датой выпуска в октябре 1981-го.

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0 Источник: Кузов и салон двухдверки находятся в отличном состоянии. Интерьер, отделанный серой кожей, выглядит абсолютно нетронутым. В комплектацию входят заводская кассетная магнитола, кондиционер, электрические стеклоподъёмники.

0 Источник: Двигатель V6 объёмом 2,9 литра развивает 132 лошадиные силы. По умолчанию он агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой, но выставленная на аукцион машина оснащена опциональным трёхскоростным «автоматом». Разгон до 60 миль в час (96 км/ч) у такой версии занимает 10,5 секунды.

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