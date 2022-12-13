Машина времени на запястье: коллекционные часы, сделанные из личного автомобиля Джона Делореана

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Нет никаких сомнений в том, что одним из самых знаковых автомобилей 80-х годов, несомненно, является DeLorean DMC-12. Благодаря Universal Pictures и легендарной саге «Назад в будущее» этот автомобиль стал одним из самых узнаваемых автомобилей в мире.
DeLorean DMC-12 с кузовом из нержавеющей стали, который сыграл роль машины времени, особого рыночного успеха не снискал, зато навсегда вписал себя в историю мирового автопрома и мировой же культуры. И сейчас у фанатов DeLorean и «Назад в будущее» появилась уникальная возможность получить частичку спорткара основателя марки.
Личный DeLorean DMC-12 Джона Делореана до наших дней не дожил, поскольку был неосмотрительно утилизирован, но отдельные элементы машины всё-таки сохранились. В итоге часть кузовных деталей спорткара основателя DeLorean Motor Company превратили в эксклюзивные часы.
Компания REC Watches представила часы SPX DeLorean Limited Edition, которые будут выпущены ограниченным тиражом в 456 экземпляров — элемент часов, обрамляющий циферблат, сделан из нержавеющей стали от автомобиля Джона Делореана. Оформление циферблата отсылает к дизайну кузова и колёс DMC-12.
Ремешок стилизован под узнаваемые жалюзи на заднем стекле спорткара, а задняя крышка с прозрачными элементами выполнена в стиле фонарей автомобиля.
Все экземпляры SPX DeLorean Limited Edition получат выгравированный персональный номер, а также VIN-код DMC-12 Джона Делореана.
Стоимость часов составит 1995 долларов — поставки клиентам REC Watches обещает начать весной 2023 года.
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