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Машина времени на запястье: коллекционные часы, сделанные из личного автомобиля Джона Делореана

Машина времени на запястье: коллекционные часы, сделанные из личного автомобиля Джона Делореана

Автор:
13 декабря 2022 14:57
Сообщество : Автомир
Метки: DeLorean DMC-12   авто   автомир   автомобили   делореан   наручные часы   часы   
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Нет никаких сомнений в том, что одним из самых знаковых автомобилей 80-х годов, несомненно, является DeLorean DMC-12. Благодаря Universal Pictures и легендарной саге «Назад в будущее» этот автомобиль стал одним из самых узнаваемых автомобилей в мире.

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Метки: DeLorean DMC-12   авто   автомир   автомобили   делореан   наручные часы   часы   
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