Машина времени на запястье: коллекционные часы, сделанные из личного автомобиля Джона Делореана

DeLorean DMC-12 с кузовом из нержавеющей стали, который сыграл роль машины времени, особого рыночного успеха не снискал, зато навсегда вписал себя в историю мирового автопрома и мировой же культуры. И сейчас у фанатов DeLorean и «Назад в будущее» появилась уникальная возможность получить частичку спорткара основателя марки.