FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9191 пост • 761 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Компания VonMercier представила спортивный автомобиль на воздушной подушке

Компания VonMercier представила спортивный автомобиль на воздушной подушке (7 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2022 16:31
Сообщество : Автомир
Метки: Ynews   Суда на воздушной подушке   автомобили   катер   новинка   разработки   судно на воздушной подушке   
233
7
1
Концепция судов на воздушной подушке не нова: разработка транспортных средств, на которых можно перемещаться по суше, песку и воде, ведется с 1950-х годов. Но сегодня можно отпраздновать прорыв в этой области: наконец-то появился роскошный спорткар со скоростью до 100 км/ч, и это самый быстрый автомобиль-амфибия. Он может поступить в продажу уже летом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Ynews   Суда на воздушной подушке   автомобили   катер   новинка   разработки   судно на воздушной подушке   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
DyadyaSasha 2 часа назад
Тема сисек не раскрыта! Где видео как оно передвигается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
0
Милена Тихомирова 2 минуты назад
А самое интересное не показали как двигается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Сергей Полчаса назад
Уверен, что пока он двигается только на эвакуаторе аххаха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Султан 40 минут назад
Интересный концепт жаль что не выгорит производство
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Степан 43 минуты назад
Скам на международном уровне?))
Собрался и слился? Зародился новый Понце?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Замир Худаяров 57 минут назад
Показали бы как оно двигается
Мне кажется запас хода достаточно маленький
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
ян 59 минут назад
Интересный концепт но ве же не могу не согласиться с лучшим комментарием
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Ego sum qui sum Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Roman Час назад
Жаль что не показали как оно двигается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Frog 2 часа назад
Arosa как будто делали не инженеры а маркетологи, просто видно даже по внутренними деталями кузова, что сделано не для езды а для рекламы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Анна Ткаченко 2 часа назад
Хм, до чего же дошли технологии..
Хоть мне как девушке не совсем интересна тема авто, но это что-то нереальное, интересно дальнейшее продвижения проекта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Saplus 2 часа назад
Мужик молодец.
Собрал с желающих по 8500$ и с 2014 года показывает картинки. Хотя, есть 2 видео - как оно стоит в огороде, и обращение мужика на фоне единственного прототипа. Респект. Хоть сейчас - в Сколково в совет директоров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Йух Реборн 2 часа назад
Вот это будущее , хотелось бы видеть ее в движении!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как кормящая мать зарабатывает на бодибилдерах (3 фото) Как кормящая мать зарабатывает на бодибилдерах (3 фото) В Словакии прошел испытания и сертификацию самолет-автомобиль AirCar В Словакии прошел испытания и сертификацию самолет-автомобиль AirCar Дизайнер превращает автомобильную классику в роскошные понтонные катера Дизайнер превращает автомобильную классику в роскошные понтонные катера Японцы показали новый летающий мотоцикл Японцы показали новый летающий мотоцикл В Канаде создали робота, который делает внутримышечные инъекции без уколов В Канаде создали робота, который делает внутримышечные инъекции без уколов В Китае разработали робота, который умеет кататься на лыжах В Китае разработали робота, который умеет кататься на лыжах
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53774



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Двойного угара пост о близнецах
1
55
Двойного угара пост о близнецах
Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница поразила поклонников свежими фото
1
184
Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница поразила поклонников свежими фото
Набирающие популярность в сообществах
Напоминаю. Сегодня !!!
0
31
Напоминаю. Сегодня !!!
Новейший вертолет H160 «Гепард», с бесшумными лопастями, приступил к испытаниям
0
14
Новейший вертолет H160 «Гепард», с бесшумными лопастями, приступил к испытаниям
Как кормящая мать зарабатывает на бодибилдерах (3 фото)
Как кормящая мать зарабатывает на бодибилдерах (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
7

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#люди#в мире#кино#забавно#девушки#автомир#нападение
#Юмор#животные#интересное#Приколы#аварии#авто аварии#подборка#картинки#знаменитости#США
#интересно#ватермарк#история#Россия#дтп#Ynews#автомобили#мигранты#фильм#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться