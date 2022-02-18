Компания VonMercier представила спортивный автомобиль на воздушной подушке

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Концепция судов на воздушной подушке не нова: разработка транспортных средств, на которых можно перемещаться по суше, песку и воде, ведется с 1950-х годов. Но сегодня можно отпраздновать прорыв в этой области: наконец-то появился роскошный спорткар со скоростью до 100 км/ч, и это самый быстрый автомобиль-амфибия. Он может поступить в продажу уже летом.
Спортивный ховеркрафт Arosa от компании VonMercier стоимостью 100 тыс. долларов сочетает в себе передовые технологии катеров на воздушной подушке и инновации в области электромобилестроения.
У него открытая кабина с тандемным расположением сидений, как у истребителя, скрытыми колесами и цифровой приборной панелью.
Возможно, он не такой быстрый, как суперкар (максимальная скорость около 100 км/ч и запасом хода 300 км на скорости 64 км/ч, но это самый быстрый автомобиль-амфибия.
И в отличие от Ferrari, McLaren или Bugatti, этот потрясающий воображение новый родстер движется на воздушной подушке в 20 сантиметрах от земли, позволяя водителям мчаться по воде и придавая новое значение термину "внедорожник".
Автомобиль оснащен гибридно-электрической трансмиссией, состоящей из бензинового двигателя, который питает три электродвигателя, а буферная батарея позволяет накапливать электроэнергию для осуществления ускорений.
Может показаться, что у него гигантские колесные диски, но на самом деле это роторы для воздуховодов вентилятора — и они являются частью системы, которая, по словам создателей, сделает Arosa "самым маневренным персональным судном на воздушной подушке в мире".
Суда на воздушной подушке печально известны своей неуправляемостью, но представленная Von Mercier новинка обещает превосходную маневренность. Водитель сможет легко останавливаться, поворачивать, двигаться задним ходом и двигаться вперед.
Компания планирует произвести 50 экземпляров ховеркрафта Arosa уже к лету этого года. На данный момент в списке ожидания уже 180 клиентов, готовых купить чудо-машину.
Поскольку суда на воздушной подушке обычно классифицируются как лодки, Arosa по закону не может ездить по дорогам общего пользования. Но они очень привлекательное приобретение для владельцев крупных яхт.
Поскольку суда на воздушной подушке обычно классифицируются как лодки, Arosa по закону не может ездить по дорогам общего пользования. Но они очень привлекательное приобретение для владельцев крупных яхт.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Суда на воздушной подушке автомобили катер новинка разработки судно на воздушной подушке
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Собрался и слился? Зародился новый Понце?
Мне кажется запас хода достаточно маленький
Хоть мне как девушке не совсем интересна тема авто, но это что-то нереальное, интересно дальнейшее продвижения проекта
Собрал с желающих по 8500$ и с 2014 года показывает картинки. Хотя, есть 2 видео - как оно стоит в огороде, и обращение мужика на фоне единственного прототипа. Респект. Хоть сейчас - в Сколково в совет директоров