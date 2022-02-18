Компания VonMercier представила спортивный автомобиль на воздушной подушке

Концепция судов на воздушной подушке не нова: разработка транспортных средств, на которых можно перемещаться по суше, песку и воде, ведется с 1950-х годов. Но сегодня можно отпраздновать прорыв в этой области: наконец-то появился роскошный спорткар со скоростью до 100 км/ч, и это самый быстрый автомобиль-амфибия. Он может поступить в продажу уже летом.

0 Источник: Спортивный ховеркрафт Arosa от компании VonMercier стоимостью 100 тыс. долларов сочетает в себе передовые технологии катеров на воздушной подушке и инновации в области электромобилестроения.

0 Источник: У него открытая кабина с тандемным расположением сидений, как у истребителя, скрытыми колесами и цифровой приборной панелью.

0 Источник: Возможно, он не такой быстрый, как суперкар (максимальная скорость около 100 км/ч и запасом хода 300 км на скорости 64 км/ч, но это самый быстрый автомобиль-амфибия.

0 Источник: И в отличие от Ferrari, McLaren или Bugatti, этот потрясающий воображение новый родстер движется на воздушной подушке в 20 сантиметрах от земли, позволяя водителям мчаться по воде и придавая новое значение термину "внедорожник".

Автомобиль оснащен гибридно-электрической трансмиссией, состоящей из бензинового двигателя, который питает три электродвигателя, а буферная батарея позволяет накапливать электроэнергию для осуществления ускорений. 2022-02-18T16:31:13+03:00 Автомобиль оснащен гибридно-электрической трансмиссией, состоящей из бензинового двигателя, который питает три электродвигателя, а буферная батарея позволяет накапливать электроэнергию для осуществления ускорений.

0 Источник: Может показаться, что у него гигантские колесные диски, но на самом деле это роторы для воздуховодов вентилятора — и они являются частью системы, которая, по словам создателей, сделает Arosa "самым маневренным персональным судном на воздушной подушке в мире".

0 Источник: Суда на воздушной подушке печально известны своей неуправляемостью, но представленная Von Mercier новинка обещает превосходную маневренность. Водитель сможет легко останавливаться, поворачивать, двигаться задним ходом и двигаться вперед.