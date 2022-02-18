«Бей н...й!», — водитель наказал автомобилистку на перекрёстке с круговым движением

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Женщина за рулем кроссовера попыталась съехать с кольца с левого ряда, но от ДТП её не спас даже включённый поворотник.
Присутствует ненормативная лексика!
Предположительно, город Северодвинск.
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...При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства
Ст.10.1, он видел опасность.
Так может и человека идущего по дороге в неположенном месте "БЕЙ"?
Автор лох, нужно видео пострадавшей передать.
Теперь за слово "БЕЙ", можно попасть на бабки!