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«Бей н...й!», — водитель наказал автомобилистку на перекрёстке с круговым движением

«Бей н...й!», — водитель наказал автомобилистку на перекрёстке с круговым движением (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2022 11:51
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   круговое движение   мелкое дтп   
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Женщина за рулем кроссовера попыталась съехать с кольца с левого ряда, но от ДТП её не спас даже включённый поворотник.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   круговое движение   мелкое дтп   
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24  комментария
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31k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Я думаю, что в таких случаях Фишкинянам стоит перечитать пункт 10.1 ППД.
...При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства
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66k
Варакин Алексей Полчаса назад
Интересно ,что делают на внешней полосе эти утырки?.... Хотя тут больше половины таких дебилов. Минусуйте убогие !
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68k
Viktor 37 минут назад
У меня порою возникает желание купить тачку подешевле и выезжать на "промысел" на круги - ездят как кто захочет, бывает при трёхполосном движении с левого ряда поворачивают! А страховка платит нормально.
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4k
ron Час назад
Сейчас "бей", завтра "дави"?
Ст.10.1, он видел опасность.
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17k
DeniZZka Час назад
Баклан. +1 ДТП на счёт и повышение коэффициента стоимости ОСАГО. Нахрена оно надо..
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310
Александр Час назад
Такой же провокатор , если есть возможность избежать дтп , то почему бы и нет .
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1k
TU160 Час назад
Умышленное причинение вреда.
Так может и человека идущего по дороге в неположенном месте "БЕЙ"?

Автор лох, нужно видео пострадавшей передать.
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1
Дарья Час назад
Как же надоели "бараны" на дорогах, которые не соблюдают правила пдд
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2k
Broscan 2 часа назад
Нужно было молчать


Теперь за слово "БЕЙ", можно попасть на бабки!
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8k
Mauritanien 2 часа назад
Виновным и будет, за таран
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Олег

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