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Авария дня. В Башкирии в ДТП погибла 18-летняя девушка

Авария дня. В Башкирии в ДТП погибла 18-летняя девушка (4 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2021 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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В Туймазинском районе 45-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris, выезжая со второстепенной дороги, не уступила фуре Volvo. Дочь виновницы ДТП погибла.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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3  комментария
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33k
Опаньки 2 часа назад
это же надо так выбрать момент для выезда - с двух сторон зажата была, машины приближались на огромной скорости. Сосредоточилась успеть проскочить до легковышки, а фуру похоже не видела вообще
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
Безотносительно к данному случаю, хочется спросить у женщин водителей.
ВЫ КАКОГО ХРЕНА ЗА РУЛЕМ БЕЗОСТАНОВОЧНО ПО ТЕЛЕФОНУ ПЪЕЪЗЪДИТЕ?
90 процентов баб, что я вижу за рулем, держат телефон у уха.
Более того, в сложных ситуациях, связанных с разъездами и разворотами, они один хъер базарят, еле еле СЦКА рулят одной рукой, но все равно пецдят по мобиле
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