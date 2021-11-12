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В Туймазинском районе 45-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris, выезжая со второстепенной дороги, не уступила фуре Volvo. Дочь виновницы ДТП погибла.
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18-летняя пассажирка Hyundai от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи.
Женщина-водитель была госпитализирована, сейчас в коме.
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ВЫ КАКОГО ХРЕНА ЗА РУЛЕМ БЕЗОСТАНОВОЧНО ПО ТЕЛЕФОНУ ПЪЕЪЗЪДИТЕ?
90 процентов баб, что я вижу за рулем, держат телефон у уха.
Более того, в сложных ситуациях, связанных с разъездами и разворотами, они один хъер базарят, еле еле СЦКА рулят одной рукой, но все равно пецдят по мобиле