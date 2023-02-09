История Studebaker Sceptre 1963 года — футуристического концепта, о существовании которого вы даже не подозревали

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Представленный в 1962 году Studebaker Avanti широко известен как автомобиль, который должен был спасти компанию. Но спортивный автомобиль, побивший 29 мировых рекордов скорости на соляных равнинах Бонневилля, был не единственной попыткой Studebaker создать выдающийся продукт в начале 1960-х годов.
Studebaker — это бренд, о котором большинство автолюбителей, вероятно, никогда не слышали, но на самом деле это очень интересный бренд. Он был основан в 1852 году и в течение первой части своей истории занимался производством вагонов и сельскохозяйственных машин, а в начале 20 века переключился на автомобили. Когда он был закрыт в 1966 году, он вошел в историю как старейший американский бренд того времени, оставив позади General Motors, Ford, Chrysler и других гигантов отрасли.
На протяжении большей части своей истории Studebaker стремился к некой «золотой середине». Он был далек от того, чтобы быть дешевым, как Шевроле или Форд, но и нельзя было сказать, что он был дорогим, как Кадиллак или Паккард. Его клиентам было в основном за тридцать, и они хотели более серьезную машину с немного спортивным характером.
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Компания достигла своего пика в 1950 году, когда было реализовано 320 884 единицы, после чего последовал постепенный спад, вызванный двумя крупными изменениями в отрасли. Первой была война продаж между Ford и Chevrolet. Обе компании снизили цены на свои модели, чтобы претендовать на звание самого продаваемого бренда, за которым не могли последовать более мелкие и независимые производители.
У Studebaker также были одни из самых высоких затрат в отрасли и ему приходилось ежегодно отгружать более 300 тысяч автомобилей только для того, чтобы окупиться. Компания сделала это только один раз, и в 1954 году ей пришлось сотрудничать с другим борющимся за выживание -Packard. Недолгие минуты славы были замечены в конце пятидесятых благодаря компактной модели Lark, но вступив в шестидесятые, Studebaker снова оказался в незавидном положении, с туманным будущим.
Затем во главе компании появляется несколько наивный Шервуд Эгберт с желанием возродить компанию. У Эгберта не было большого опыта, но он владел Mercedes 300SL и чувствовал, что такая модель может изменить имидж Студебеккера. В фирме уже есть великолепный штатный стилист Брукс Стивенс, но Эгберт решил обратиться за помощью со стороны и нанял рядового Рэймонда Леви.
Этот американец французского происхождения был известен не только среди создателей транспортных средств, но и в дизайне аэродинамических локомотивов, бытовой техники и многого другого. В результате его рисунков дебютировала модель Avanti, которая продолжала производиться еще долго после того, как Studebaker обанкротился как независимая автомобильная компания.
Стивенс очень оскорблен решением доверить свою работу кому-то другому и решает спроектировать собственную машину, чтобы привлечь такое же внимание. В результате родилась концепция Scepter, нацеленная на популярную категорию под названием "личная роскошь".
У Scepter не было общих линий дизайна с другими Studebaker, и казалось, что он появился на рынке по крайней мере на дюжину лет раньше своего времени.
СМИ охарактеризовали переднюю часть как "бритву" благодаря увеличенной решетке радиатора и скрытым фарам. Подобная деталь дизайна позже будет замечена на серийных моделях, таких как Dodge Charger и Mercury Cougar, но в 1963 году такой дизайн представлен впервые.
Он приводился в движение двигателем V8 объемом 4,7 литра мощностью 225 л.с., а мощность передавалась на задние колеса через четырехступенчатую механическую коробку передач.
Когда Стивенс закончил чертежи, воплотить концепт в жизнь доверили ателье Sibona-Bassano из Турина. На все было потрачено 16 тысяч долларов США (около 156 тысяч в наши дни).
В Америку его доставили в апреле 1963 года и Scepter был подарен Эгберту, которому он очень понравился и сразу же появилась идея серийного производства. Однако Studebaker исчерпал свои последние денежные запасы и выпуск уже был просто невозможен. Через год компания исчезла с американского рынка, а в Канаде работала до 1966 года.
Тем временем Стивенс создал еще один концепт под названием Cruiser. Он должен был заменить крайне устаревшую модель Lark в категории компактных моделей. Он также был изготовлен ателье Sibona-Bassano и по той же причине он так и остался проектом. Оба концепта сегодня находятся в официальном музее компании. Эгберта еще много лет будут критиковать за то, что он тратил деньги на концепты вместо того, чтобы использовать их для погашения долгов.
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