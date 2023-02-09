История Studebaker Sceptre 1963 года — футуристического концепта, о существовании которого вы даже не подозревали

Studebaker — это бренд, о котором большинство автолюбителей, вероятно, никогда не слышали, но на самом деле это очень интересный бренд. Он был основан в 1852 году и в течение первой части своей истории занимался производством вагонов и сельскохозяйственных машин, а в начале 20 века переключился на автомобили. Когда он был закрыт в 1966 году, он вошел в историю как старейший американский бренд того времени, оставив позади General Motors, Ford, Chrysler и других гигантов отрасли.