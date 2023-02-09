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История Studebaker Sceptre 1963 года — футуристического концепта, о существовании которого вы даже не подозревали

История Studebaker Sceptre 1963 года — футуристического концепта, о существовании которого вы даже не подозревали

Автор:
09 февраля 2023 09:02
Сообщество : Автомир
Метки: Studebaker   Studebaker Sceptre   авто   автодизайн   автомир   автомобили   концепт-кар   
222
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Представленный в 1962 году Studebaker Avanti широко известен как автомобиль, который должен был спасти компанию. Но спортивный автомобиль, побивший 29 мировых рекордов скорости на соляных равнинах Бонневилля, был не единственной попыткой Studebaker создать выдающийся продукт в начале 1960-х годов.
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Метки: Studebaker   Studebaker Sceptre   авто   автодизайн   автомир   автомобили   концепт-кар   
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3  комментария
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90
Obrval 2 часа назад
Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Чего вы прилипли к человеку? …Знатоки! Убивать надо таких знатоков! «Студебеккера» ему подавай! (с) Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей
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4k
Старичок 2 часа назад
чувак, пока ты не залез на дзен, ты и сам не знал о существовании этого автомобиля.
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