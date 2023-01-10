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Концепт Toyota EX-7 – взгляд в будущее

Концепт Toyota EX-7 – взгляд в будущее

Автор:
10 января 2023 09:58
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   toyota ex-7   авто   автодизайн   автомир   автомобили   концепт-кар   
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Одной моделью Toyota с высокими характеристиками, которая, к сожалению, осталась только в форме единственного концепта, была замечательная модель EX-7, представленная на автосалоне в Токио в 1970 году. Этот радикальный суперкар был основан на гоночном автомобиле.
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Метки: Toyota   toyota ex-7   авто   автодизайн   автомир   автомобили   концепт-кар   
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1  комментарий
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Александр 2 часа назад
Если на скорости 280км/ч распахивается одна из створок, то человека из кресла катапультирует?))
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