Концепт Toyota EX-7 – взгляд в будущее

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Одной моделью Toyota с высокими характеристиками, которая, к сожалению, осталась только в форме единственного концепта, была замечательная модель EX-7, представленная на автосалоне в Токио в 1970 году. Этот радикальный суперкар был основан на гоночном автомобиле.
В конце 1960-х в глазах простого обывателя японские автомобили не представляли собой ничего выдающегося. В большинстве своем это были простые, довольно дешевые, хотя и добротные машины. Первой попыткой изменить сложившийся имидж стал Toyota 2000GT — спортивный автомобиль выпущенный фирмой Тойота в 1967 году. Нельзя сказать, что машина имела серьезный коммерческий успех, но благодаря ей о японской компании заговорили. Дабы развить успех в начале 1970-х тойотовцы подготовили ряд спортивных прототипов, самым впечатляющим из которых был Toyota EX-7.
Toyota 7
В 1967 году по инициативе Дзиро Кавано, руководителя спортивного подразделения Toyota, был разработан перспективный гоночный болид Toyota 7. Это был открытый заднеприводный среднемотороный спортпрототип с пространственно-каркасной стальной рамой, оснащенный 3-литровым двигателем V8 мощностью 300 л.с. Автомобиль весил всего 800 кг и за счет отлично настроенного шасси и выверенной аэродинамики, показывал отличные результаты. В сезоне 1968-1969 гг. Toyota 7 одержал победу в семи из десяти гонок Чемпионата Гран-при Японии.
Машина постоянно эволюционировала и в 1970 году достигла своего наиболее «боеспособного» состояния. Автомобиль по-прежнему имел пространственную раму, однако изготавливалась она из алюминия. Облегчению подверглись и другие узлы. Так блок цилиндров двигателя и картер коробки передач изготавливались из магниевого сплава, а рычаги передней подвески и карданный вал были выполнены из титана. Как следствие автомобиль вышел невероятно легким — всего 620 кг!
Машина постоянно эволюционировала и в 1970 году достигла своего наиболее «боеспособного» состояния. Автомобиль по-прежнему имел пространственную раму, однако изготавливалась она из алюминия. Облегчению подверглись и другие узлы. Так блок цилиндров двигателя и картер коробки передач изготавливались из магниевого сплава, а рычаги передней подвески и карданный вал были выполнены из титана. Как следствие автомобиль вышел невероятно легким — всего 620 кг!
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Не менее впечатляющим выглядел двигатель. Специально для новой «семерки» специалисты Toyota Sports Corner (Tosco) разработали турбированный 8-цилиндровый V-образный двигатель. Это был корткоходный мотор типа DOHC с двумя 16-клапанными двухвальными ГБЦ. Основу его мощи составляли механическая впрысковая система питания Nippon Denso и два огромных турбонагнетателя Garrett. При рабочем объеме 4986 см3 двигатель Toyota 7 в максимальном режиме форсировки выдавал чудовищные 800 л.с. и 725 Нм крутящего момента. На тот момент это был самый мощный автомобиль в мире!
С такой машиной Тойота могла рассчитывать на безоговорочное лидерство в своем классе, однако в 1970 году основной конкурент в лице Nissan внезапно отказался от участия в Гран-при. В этих условиях продолжать спонсирование и участие в национальном чемпионате было уже не целесообразно.
С такой машиной Тойота могла рассчитывать на безоговорочное лидерство в своем классе, однако в 1970 году основной конкурент в лице Nissan внезапно отказался от участия в Гран-при. В этих условиях продолжать спонсирование и участие в национальном чемпионате было уже не целесообразно.
Experimental-7
Гоночная карьера Toyota 7 закончилась, однако отличное шасси осталось. В октябре 1970 года посетители 17-го Токийского автосалона на стенде Тойоты обнаружили нечто принципиально новое, чего ранее никогда не видели. Это был вызывающий черно-желтый спорткар с заниженным силуэтом (высота 1055 мм) в модном клиновидном дизайне.
Прототип под названием Toyota EX-7 (EX-experimental), стал попыткой представить как будут выглядеть автомобили класса GT ближайшего будущего. Центральной особенностью машины стала система открывания дверей. Крыша, массивные боковые стекла и двери были объединены в своеобразную «крышку», которая открывалась вверх, против хода движения.
Прототип под названием Toyota EX-7 (EX-experimental), стал попыткой представить как будут выглядеть автомобили класса GT ближайшего будущего. Центральной особенностью машины стала система открывания дверей. Крыша, массивные боковые стекла и двери были объединены в своеобразную «крышку», которая открывалась вверх, против хода движения.
Громко заявленная в экстерьере футуристическая тема получила развитие и в интерьере. Как и подобает японской технике EX-7 был праворульным. В салоне спорткара находилось два кресла с высокой спинкой и развитой боковой поддержкой. Их центральные подлокотники имели продолжение на котором располагались различные кнопки управления и дека кассетной аудиосистемы. Справа от водителя находился замысловатый цилиндр, куда были вписаны контрольные приборы.
С точки зрения механики от исходной гоночной «семерки» EX-7 отличался не сильно. Дабы не сильно эпатировать японскую публику, демонтировав турбокомпрессоры, мощность двигателя уменьшили до 450 л.с. Достоверно не известно какими реальными техническими характеристиками обладал Toyota EX-7, но по слухам от 0 до 100 км/ч он разгонялся не более чем за 5 секунд, а его максимальная скорость достигала 280 км/ч.
К серийному производству экспериментальный EX-7 никогда не планировался. После Токийского автосалона концепт построенный в единственном экземпляре поколесил еще по нескольким выставкам, а затем отправился в заводской музей Тойота, где находится до сих пор.
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