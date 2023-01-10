Концепт Toyota EX-7 – взгляд в будущее

Не менее впечатляющим выглядел двигатель. Специально для новой «семерки» специалисты Toyota Sports Corner (Tosco) разработали турбированный 8-цилиндровый V-образный двигатель. Это был корткоходный мотор типа DOHC с двумя 16-клапанными двухвальными ГБЦ. Основу его мощи составляли механическая впрысковая система питания Nippon Denso и два огромных турбонагнетателя Garrett. При рабочем объеме 4986 см3 двигатель Toyota 7 в максимальном режиме форсировки выдавал чудовищные 800 л.с. и 725 Нм крутящего момента. На тот момент это был самый мощный автомобиль в мире!



С такой машиной Тойота могла рассчитывать на безоговорочное лидерство в своем классе, однако в 1970 году основной конкурент в лице Nissan внезапно отказался от участия в Гран-при. В этих условиях продолжать спонсирование и участие в национальном чемпионате было уже не целесообразно.