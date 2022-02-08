На трассе под Красноярском перевернулся автозак с заключёнными

«Эй, начальник, не дрова везёшь!» - прокричали зэки, но было уже поздно. В следующую секунду машина и её содержимое разлетелось в дрова и щепки. А если серьёзно, то по словам УФСИН, с заключёнными всё хорошо, чувствуют они себя замечательно и просятся скорей домой. На нары. В дороге как-то неуютно, укачивает.