На трассе под Красноярском перевернулся автозак с заключёнными

«Эй, начальник, не дрова везёшь!» - прокричали зэки, но было уже поздно. В следующую секунду машина и её содержимое разлетелось в дрова и щепки. А если серьёзно, то по словам УФСИН, с заключёнными всё хорошо, чувствуют они себя замечательно и просятся скорей домой. На нары. В дороге как-то неуютно, укачивает.
Сегодня днём на трассе возле Сосновоборска перевернулся автозак с 14 заключенными и подследственными, которых везли из Железногорска в Красноярск. Столкновений с другими машинами не было - по предварительным данным, водитель УФСИН не справился с управлением и влетел в отбойник, вследствие чего автомобиль опрокинулся на бок.
Уберите детей от экрана, поскольку очевидец громко удивляется мастерством водителя:
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По словам местного МВД, никто из находившихся в автозаке не предпринял попытки к бегству и даже не пострадал. Верится, конечно, с трудом, но зэки, говорят, народ живучий, что тараканы. Они и не такие «встряски» переживали. Но «наказание» посреди дороги - это, конечно, оригинально.
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-Не поверишь,лучше чем до аварии.
не дадут раскачать
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Разные методы бывают ..Автозак то большой плечом в стенку ,плнчом в другую .. Пока вертухай поймет ,что к чему ,сам кверху головой окажется ..
ты просто не был в автозаке.
и хорошо.